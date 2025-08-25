¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È ¥É¥ë±ß¡¡146.70¤Î°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
149.62¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
149.09¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
149.04¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
148.39¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
147.88¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
147.57¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
147.50¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
147.32¡¡¸½ÃÍ
146.70¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
146.13¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
146.09¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
145.65¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
145.47¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
²¼Êý¸þ¤Ï°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¾å¸Â¤¬¹µ¤¨¤ë146.70Á°¸å¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¾åÊý¸þ¤Ï147±ßÂæ¸åÈ¾¤Ë¹µ¤¨¤ë10ÆüÀþ¤È21ÆüÀþ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
149.09¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
149.04¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
148.39¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
147.88¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
147.57¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
147.50¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
147.32¡¡¸½ÃÍ
146.70¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
146.13¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
146.09¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
145.65¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
145.47¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
²¼Êý¸þ¤Ï°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¾å¸Â¤¬¹µ¤¨¤ë146.70Á°¸å¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¾åÊý¸þ¤Ï147±ßÂæ¸åÈ¾¤Ë¹µ¤¨¤ë10ÆüÀþ¤È21ÆüÀþ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£