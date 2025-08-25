ÁêÌÏÅ´Æ»¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¼ÖÎ¾¤¬ÅÐ¾ì¡¡
ÁêÌÏÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÁêÅ´Àþ¤ÎÎò»Ë¤ò¼ÖÂÎ¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿ÆÃÊÌ¼ÖÎ¾¡ÖSOTETSU LINE HISTORY TRAIN¡×¤ò9·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é±¿Å¾¤¹¤ë¡£
ÁêÅ´ËÜÀþ¡¦ÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþ¤Î¶è´Ö³«¶È¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¡£2026Ç¯¤ËÆóËóÀî±Ø～¸üÌÚ±Ø´Ö¤ª¤è¤Ó¾åÀ±Àî±Ø～ÆóËóÀî±Ø´Ö¤¬100¼þÇ¯¡¢ÆóËóÀî±Ø～¤¤¤º¤ßÌî±Ø´Ö¤¬50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¡¢ÁêÅ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¿ÎòÂå¼ÖÎ¾¤ä±èÀþ¤ÎÊÑÁ«¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤¹¡£
9000·Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¼ÖÎ¾¤Î¼ÖÂÎ¤Ë¡¢1Î¾¤´¤È¤ËÇ¯Âå¤òÊ¬¤±¤Æ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¡Ö°ÜÆ°¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¡×¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¡£¼ÖÎ¾Á°ÌÌ¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¤ò¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¡£
±¿Å¾´ü´ÖÃæ¤Ï¼ÖÎ¾Â¦ÌÌ¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î°ìÉôº¹¤·ÂØ¤¨¤â¼Â»Ü¡£Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁêÅ´Àþ¤ÎÎò»Ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
±¿Å¾¶è´Ö¤ÏÁêÅ´ËÜÀþ¡Ê²£ÉÍ±Ø～³¤Ï·Ì¾±Ø¡Ë¤ÈÁêÅ´¤¤¤º¤ßÌîÀþ¡ÊÆóËóÀî±Ø～¾ÅÆîÂæ±Ø¡Ë¡£ÁêÅ´¿·²£ÉÍÀþ¡¢JRÀþ¡¢ÅìµÞÀþ¤Ê¤É¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¶è´Ö¤Ç¤Î±¿Å¾Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡£
±¿Å¾´ü´Ö
2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯3·îËö¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÂÐ¾Ý¼ÖÎ¾
9000·Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¼ÖÎ¾¡Ê9703ÊÔÀ®¡Ë