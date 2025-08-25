

京王電鉄は、2025年9月6日(土)から10月26日(日)までの土・休日限定で「京王ライナー土休日割引キャンペーン」を実施します。このキャンペーンは、期間中の対象となる上り「京王ライナー」の座席指定料金が、通常税込み410円のところ、税込み300円になるもの。秋のお出かけシーズンに都心方面へ向かう際、よりおトクで快適な移動が可能になります。

割引対象となる列車は？



キャンペーンの対象となる期間は、行楽シーズンを迎える9月と10月の土・休日、合計19日間。割引対象となる列車は、朝8時台から、10時台までに京王八王子駅、11時台までに橋本駅を発車する上り「京王ライナー」です。通常価格の410円から税込み300円となり、通常よりも25%以上おトクに、必ず座れる快適な列車での移動を楽しむことができます。対象列車と主要駅の時刻は以下の通りです。

京王線（京王八王子 発）

京王ライナー2号：京王八王子 8:20発 → 新宿 9:06着

京王ライナー4号：京王八王子 9:20発 → 新宿 10:06着

京王ライナー6号：京王八王子 10:20発 → 新宿 11:06着

相模原線（橋本 発）

京王ライナー32号：橋本 8:05発 → 新宿 8:45着

京王ライナー34号：橋本 9:05発 → 新宿 9:44着

京王ライナー36号：橋本 10:05発 → 新宿 10:43着

京王ライナー38号：橋本 11:05発 → 新宿 11:48着

購入方法と乗車の際の注意点

割引価格の座席指定券は、「京王チケットレスサービス」もしくは「券売機」で購入できます。

京王チケットレスサービスでは、乗車日の7日前の午前7時（京王パスポートカード会員は午前6時）から、対象列車が駅を発車する1分前まで購入が可能。駅の券売機では、空席がある場合のみ、運行当日の始発電車から購入が可能です。（発売終了時刻は券売機の設置場所により異なります）

なお、事前に座席指定券を購入せずに乗車した場合は割引の対象外となり、車内で税込み700円の料金が必要となりますので、乗車前の購入がおすすめです。

9月・10月の週末に都心方面に行く計画している人はこの機会に、快適な京王ライナーで秋のお出かけを楽しんでみてはいかがでしょうか。

（画像：京王電鉄）

