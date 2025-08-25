¥Á¥ã¥¤¥«¤µ¤ó¤¬2¿Í¡ª¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×ÈÖ³°ÊÔ31¤¬½µ´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¸ø³«¡ÚÌµÎÁ¡Û
²èÁü¤Ï½µ´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Î¥Úー¥¸¡Êhttps://www.corocoro.jp/title/62¡Ë¤è¤ê¡ÚÈÖ³°ÊÔ31¡Û 8·î23Æü ÌµÎÁ¸ø³«
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï8·î23Æü¡¢¥Ù¥é¥Ü¥¦»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×ÈÖ³°ÊÔ31¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤ò½µ´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢VTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Î²ÖÈª¥Á¥ã¥¤¥«¤µ¤ó¤È·õ»ýÅáÌé¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Ðー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ø¼°¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¡£ÈÖ³°ÊÔ31¤Ç¤Ï2¿Í¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é°ÛÀ¤³¦¤ÎÈâ¤¬³«¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß½µ´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÂè29ÏÃÁ°ÊÔ¤ÎÍÎÁ¸ø³«¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢ÈÖ³°ÊÔ31¤Î¥Úー¥¸¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡Û
Ä¶¿Íµ¤VTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤¬¡¢½µ¥³¥í¤ÇÂÔË¾¤Î¥®¥ã¥°Ì¡²è²½¡ªÇÛ¿®¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤â¥ÉÇÉ¼ê¤ËË½¤ì²ó¤ë¡ª