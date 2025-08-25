横山だいすけ、長女の5歳バースデー会を開催「保育園のような素敵なお家ですね!!」「めーちゃオシャレなお部屋」「飾りつけもとっても可愛い」
NHK Eテレの人気幼児番組『おかあさんといっしょ』で11代目うたのお兄さんを務めた“だいすけお兄さん”こと横山だいすけが24日、自身のインスタグラムを更新。「先日、娘が5歳の誕生日を迎えました」と報告し、かわいらしくデコレーションしたバースデー会での写真を公開した。
【写真】「保育園のような素敵なお家ですね!!」「飾りつけもとっても可愛い」長女の誕生日会の準備をする横山だいすけ ※3枚目
横山は「『せっかくなら盛大に祝おう！』と気合いを入れて誕生日会の準備。風船膨らませて 飾りつけのバランス整えて、パーティーの準備に、気づいたら何時間も経ってました」と長女のために念入りに準備したことを紹介。「朝起きてきた娘は、キラキラと目を輝かせて風船をジッと見てました」と“サプライズ”に成功したことを伝えた。
続けて「その1分後には下の風船で遊ぼうとしていたので慌てて、『お友達来るまで待って〜』笑」「お友達にも喜んでもらい、賑やかで楽しい1日を過ごすことができました」と、うれしそうに誕生日会を振り返った。
投稿では、飾りつけした室内や「Happy Birthday Himari」と名前の入ったバースデーケーキなど、3枚の写真をアップ。「#誕生日かざりつけ #merimeri #コストコ #costco」などとハッシュタグを添え、補足した。
コメント欄には「ひまちゃんお誕生日おめでとう」「愛情たっぷりの、素敵なお誕生日ですね」「保育園のような素敵なお家ですね!!すごっ！」「おしゃれで可愛くて素敵な空間！」「めーちゃオシャレなお部屋」「飾りつけもとっても可愛いです」「こんなに準備してくれるパパ最高ですね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
