画像は集英社の雑誌紹介ページ（https://www.shonenjump.com/j/weeklyshonenjump/）より

【週刊少年ジャンプ 2025年39号】 8月25日 発売 価格：300円

　集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年39号」を本日8月25日に発売した。価格は300円。

　表紙と巻頭カラーを飾るのは、連載1周年突破記念の「魔男のイチ」。また、センターカラーにはTVアニメ放送中の「SAKAMOTO DAYS」や「しのびごと」、「ハルカゼマウンド」が登場する。また、第102回赤塚賞準入選受賞の読切「青春とキューピッド」が掲載される。

　なお、今号の「ONE PIECE」は休載となる。