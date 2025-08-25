「魔男のイチ」が表紙＆巻頭カラー！ 「週刊少年ジャンプ 2025年39号」本日発売「ワンピース」は今号休載
画像は集英社の雑誌紹介ページ（https://www.shonenjump.com/j/weeklyshonenjump/）より【週刊少年ジャンプ 2025年39号】 8月25日 発売 価格：300円
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年39号」を本日8月25日に発売した。価格は300円。
表紙と巻頭カラーを飾るのは、連載1周年突破記念の「魔男のイチ」。また、センターカラーにはTVアニメ放送中の「SAKAMOTO DAYS」や「しのびごと」、「ハルカゼマウンド」が登場する。また、第102回赤塚賞準入選受賞の読切「青春とキューピッド」が掲載される。
なお、今号の「ONE PIECE」は休載となる。
