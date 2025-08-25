『グラスハート』ヒロイン宮崎優、「みかんの収穫」鮮やかなオレンジヘアを披露「新鮮でかわいいです」「似合ってる」 TENBLANKメンバーらとオフショット
俳優の佐藤健（36）が企画・共同プロデューサー・主演を務めたNetflixシリーズの話題作『グラスハート』（全10話配信中）でヒロイン・西条朱音を演じた俳優・宮崎優（※崎＝たつさき／24）が24日、自身のインスタグラムを更新。共演者とのオフショットを投稿し、鮮やかなオレンジヘアを披露した。
【写真】「新鮮でかわいいです」「似合ってる」TENBLANKメンバーらとのオフショットで鮮やかなオレンジヘアを披露した宮崎優
宮崎は「みかんの収穫」のコメントとともに、佐藤、志尊淳（30）、町田啓太（35）らドラマの劇中バンド「TENBLANK」のメンバーなどとのオフショットを計8枚アップした。
この投稿にファンからは「どの写真もめっちゃいい写真 みかん髪も新鮮でかわいいです」「似合ってる」「可愛い小さなオレンジちゃん」「みかんあかねちゃんかわいい〜!!お茶目系、かっこいい系色々なオフショットありがとうです〜!!!」「超超超可愛い」「みんな本当にかわいすぎる!!でもドラマがもう終わっちゃったと思うと、ちょっと寂しい」などのコメントが寄せられている。
