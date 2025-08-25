文化放送『大竹まことゴールデンラジオ！』19年目にして放送時間変更＆拡大 76歳・大竹が自虐「おじいちゃん大丈夫？」
タレントの大竹まこと（76）がパーソナリティーを務める、文化放送『大竹まことゴールデンラジオ！』（月〜金 後1：00）が、9月29日から放送時間の変更および1時間拡大することが、25日放送の同番組内で発表された。1時間半前倒しする形で、午前11時30分からのスタートとなる。
【写真】この日の放送には…森永康平氏ファミリーがスタジオに
番組冒頭での発表に、大竹は「まさかこの歳になって、1時間増えるか（笑）。おじいちゃん大丈夫？」と自虐を交えてコメント。”通勤スタイル”にも触れ「たぶん、今までの高速の通り方じゃなくなるんだよな。たぶん、もっと早く来なきゃいけない」と話した。
他局に目を向けると”ピーマンと同期”でもある高田文夫氏（77）による、ニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金 前11：30）が放送されており、大竹と高田氏が真裏となる。
同番組は、2007年にスタート。2022年12月8日の放送で、放送4000回を達成した。各曜日のパートナーは、月曜は阿佐ヶ谷姉妹、火曜は小島慶子、水曜は水谷加奈、隔週木曜ははるな愛、それ以外の木曜は大久保佳代子・光浦靖子・ヒコロヒーが担当、金曜は壇蜜となっている。
