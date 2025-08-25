¡È¿·º§¡É¤Î¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½±ÑÆó¡¢ºÊ¤¬·Ù»¡½ð¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿°ì¸ÀÌÀ¤«¤¹
¡¡¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å6¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿·º§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÂÀ¸Æü¤¬¡ÈÉÔµÈ¡É¡©ÌÈµö¾Ú¤ò¸ø³«¤·¾Ð´é¤Î¾®Æ½±ÑÆó
¡¡¡Ö3½µÏ¢Â³¡ª²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»SP¡ª¡Á½½¾¡¤Î¿·¤¸¤ã¤¬¡Á¡õ¤½¤¦¤á¤ó-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¡£²¬ÉôÂç¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¿´¤¬¤Û¤¯¤Û¤¯¤·¤¿ÏÃ¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÁêÍÕ²íµª¡ÊÍò¡Ë¤¬¡Ö¾®Æ½±ÑÆó¡¢·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¡£¾®Æ½¤Ï¡Ö²¿²óÌÜ¤À¤è¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¤¬¡¢ÁêÍÕ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Áê¾ì¤«¤é¡Ö¡Ê·ëº§À¸³è¤Ç¡Ë²¿¤«ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤ÎÌ¾»ú¤¬¾®Æ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö·Ù»¡½ð¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÌÈµö¤Î½ñ¤´¹¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¾®Æ½¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¡ØÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê°û¤ß²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾®Æ½¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡×¤È²Ã¤¨¡¢¶¦±é¼Ô¤ÏÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®Æ½¤Ï2025Ç¯6·î20Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ä¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¡¢Æüº¢¤è¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¡¢¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®Æ½¤Ï1976Ç¯6·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£O·¿¡£1996Ç¯5·î¡¢À¾Â¼¿ð¼ù¤È¶¦¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥¤¤¤ó¤°¤ò·ëÀ®¡£12Ç¯¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2012¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÂÀ¸Æü¤¬¡ÈÉÔµÈ¡É¡©ÌÈµö¾Ú¤ò¸ø³«¤·¾Ð´é¤Î¾®Æ½±ÑÆó
¡¡¡Ö3½µÏ¢Â³¡ª²Æ¤ÎËÌ³¤Æ»SP¡ª¡Á½½¾¡¤Î¿·¤¸¤ã¤¬¡Á¡õ¤½¤¦¤á¤ó-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¡£²¬ÉôÂç¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¿´¤¬¤Û¤¯¤Û¤¯¤·¤¿ÏÃ¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÁêÍÕ²íµª¡ÊÍò¡Ë¤¬¡Ö¾®Æ½±ÑÆó¡¢·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¡£¾®Æ½¤Ï¡Ö²¿²óÌÜ¤À¤è¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¤¬¡¢ÁêÍÕ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Æ½¤Ï2025Ç¯6·î20Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ä¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¡¢Æüº¢¤è¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¡¢¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®Æ½¤Ï1976Ç¯6·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£O·¿¡£1996Ç¯5·î¡¢À¾Â¼¿ð¼ù¤È¶¦¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥¤¤¤ó¤°¤ò·ëÀ®¡£12Ç¯¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2012¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£