Stray Kids・フィリックス、グローバルアンバサダーを務める「HERA」の新ビジュアル公開
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsのフィリックス（Felix）が、グローバルアンバサダーを務める韓国・ソウル発のコンテンポラリービューティーブランド「HERA（ヘラ）」のキャンペーンビジュアルが25日、公開。フィリックスの魅力にインスパイアされて誕生した新商品情報も発表された。
【写真】クールな魅力を発揮するStray Kids・フィリックス
同ビジュアルはHERA公式オンラインストアおよび公式SNSにて公開。「LET YOUR GLOW SPEAK」をテーマに、HERAを代表するクッションファンデーションの魅力をフィリックスとともに届ける。
また、フィリックスにインスパイアされて誕生した新色「センシュアルヌードグロス #415 ブラウニーボーイ」の商品情報も発表。“繊細な美しさと心を惹きつける確かな存在感”をテーマにやわらかなミュートブラウンカラーが印象的なグロスとなっている。
