Snow Man、初の海外大型フェス出演 涙流すファンの姿も【SUMMER SONIC BANGKOK】
【モデルプレス＝2025/08/25】Snow Manが、8月23日・24日にバンコク郊外のインパクト・ムアントーンターニー・チャレンジャーホール1〜3にて開催された「SUMMER SONIC BANGKOK」の1日目に登場。グループにとって、初の海外⼤型フェス出演となった。
【写真】Snow Man、グループ初の挑戦にファン涙
この夏、タイの祝祭となったサマーソニック バンコク。真夏のバンコク。熱を帯びた空気をさらに震わせるように、IMPACT CHALLENGER HALLに集まった数万人の観客。その目が見つめる先には、国境も言葉も越えて繋がる「音楽の力」があった。2025年8月23日と24日の2日間、今年2回目の開催となるサマーソニック・バンコクは、都市を丸ごと祝祭へと変え、日本、そしてアジア発のグローバルフェスとして確固たる存在感を刻んだ。
Snow Manは、1日目に登場。午後7時40分定刻、ついに彼らがバンコクの舞台に立つと、会場の空気が一変する。完璧に揃ったダンスと力強い歌声とステージングに凝縮され、観客を圧倒した。タイ語も巧みに織り交ぜながら初めて海外の大型フェスに挑むその姿は、彼らの一挙手一投足に熱狂が重なり、涙を流すファンの姿も多く見られた。Snow Manにとっても、この瞬間は“世界のフェスに降臨”を意味する歴史的な一歩だった。（modelpress編集部）
◆Snow Man「サマソニ」バンコク登場
