ÌðÂô±ÊµÈ¡¢½é¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿¿¼Â¡×¥ê¥êー¥¹µÇ°¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¡É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÌðÂô±ÊµÈ¤Î¿·¶Ê¡Ö¿¿¼Â¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬¡¢8·î25Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡£½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¹ØÆþ¤·¤¿¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¡É¤ò±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÌðÂô±ÊµÈ¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡Ù¼çÂê²Î
2025Ç¯¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢6Ç¯¤Ö¥êÄÌ»»35ËçÌÜ¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI believe¡Ù¤ò9·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÌðÂô±ÊµÈ¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍËÌë10»þ¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡Ù¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿¿¼Â¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¹ØÆþ¤·¤¿¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¡É¤ò±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡ý±þÊç´ü´Ö
8·î25Æü12»þ ～ 8·î31Æü23»þ59Ê¬
¡ýÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹
iTunes¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¢Amazon¡¢mora
¡ý±þÊçÊýË¡
ÌðÂô±ÊµÈ¡Ö¿¿¼Â¡×¤òiTunes¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¢mazon¡¢mora¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡£¹ØÆþ²èÌÌ¡Ê¹ØÆþÍúÎò¡Ë¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ø¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¤òÌÀµ¤·¤Æ±þÊç¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¿¿¼Â¡×
2025.09.24 ON SALE
ALBUM¡ØI believe¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
±þÊç¥Õ¥©ー¥à
https://form.universal-music.co.jp/dl_eikichi-yazawa_shinjitsu/page/index.html
ÌðÂô±ÊµÈ OFFICIAL SITE
https://www.eikichiyazawa.com/