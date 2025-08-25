¡ÚV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡ÛÆîÅç¸¶»Ô½Ð¿È¤Î¹¾Àî¤¬·àÅª¤Ê·è¾¡¥´ー¥ë¡¡1-0¤Ç¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý¤Ë¾¡Íø¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¥µ¥Ã¥«ーÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°¡ÖV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡×¤Ï24Æü¡¢¥Ûー¥à¤Ç¡Ö¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¡×¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Ï¢¾¡¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢¥Ûー¥à¤Ç¤Î»³¸ýÀï¡£
Á°È¾¡¢V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤Ï»³¸ý¤Î·ø¤¤¼é¤ê¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢·èÄêµ¡¤òºî¤ì¤º¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¥¨¥á¥ë¥½¥ó¤òÅêÆþ¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥´ー¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£
²§Ä¹¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆîÅç¸¶»Ô½Ð¿È¤Î¹¾Àî¡£
·àÅª¤Ê·è¾¡¥´ー¥ë¤ò·è¤á¡¢º£¥·ー¥º¥ó2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢¾¡¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡Àá¤Ï31Æü¡¢¥Ûー¥à¤ÇÆ£»ÞMYFC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£