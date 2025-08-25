【マクドナルド：月見ファミリー】 9月3日より期間限定販売

日本マクドナルドは、期間限定商品「月見ファミリー」を9月3日より販売する。

秋の風物詩となっているマクドナルドの月見ファミリー。今回は「月見バーガー」と「チーズ月見」のトマトクリーミーソースを8年ぶりにリニューアルし、よりトマト感・マヨ感を感じられるようになったほか、バターの風味も加わることで、クリーミーな味わいとなった。さらに「とろ旨すき焼き月見」が新登場するほか、夜マック限定で「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」も販売される。

また、朝マック「月見マフィン」やスイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」、秋限定シェイク「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」、サイドメニュー「チキンマックナゲット」の期間限定ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」も登場。全8種類の月見ファミリーがラインナップされる。

月見バーガー（単品440円～、バリューセット740円～）

チーズ月見（単品470円～、バリューセット770円～）

とろ旨すき焼き月見（単品540円～、バリューセット840円～）

トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見（単品780円～、バリューセット1,080円～）

月見マフィン（単品400円～、バリューセット600円～、コンビ460円～）

あんバターとおもちの月見パイ（単品190円～）

月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味（Sサイズ190円～、Mサイズ270円～、バリューセット価格Mサイズ＋50円）

期間限定ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」（単品40円～）

