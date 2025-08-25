¥Ñ¼ó°Ì¹¶ËÉ¤Ç¡Ö´ñÀ×µ¯¤¤Æ¤ëwww¡×¡¡´Ø·¸¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡Ä¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¾Ð¤¨¤ë¡×¿À»î¹ç¤ÎÎ¢¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ
¡¡¥×¥íÌîµå¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ç»î¹ç¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤´ñÀ×Åª¤ÊÄÁ»ö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£24Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤¬µ¯¤³¤·¤¿¸½¾Ý¤Ë¡Ö´ñÀ×µ¯¤¤Æ¤ëwww¡×¡Ö²¿¤Þ¤È¤á¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡´ñÀ×Åª¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥â¥¤¥Í¥í¡£Ãæ·Ñ¤Ï¥ê¡¼¥°¤ÎËÉ¸æÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤òº¸²¼¤Î²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤·¤¿¡£23Æü»þÅÀ¤Ç¥â¥¤¥Í¥í¤Ï1.13¤Ç¥È¥Ã¥×¡£2°Ì¤ÏÂç´Ø¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î1.59¤Î¤¿¤á¡¢ÃÇ¥È¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¡£¿ÈÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥¤¥Í¥í¤¬±¦Â¤ò½³¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤È¡¢Æ±»þ¤ËËÉ¸æÎ¨¤ÎÉ½¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç½³¤Ã¤Æ¾Ã¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤È¤ÏÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥·¡¼¥ó¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¤â¡Ö¡Ú°ìÎ®¤Î¾Ú¡Û°ËÆ£Âç³¤¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡ØÌÊÌÓ¥¥ã¥Ã¥Á¡õ¥Æ¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡ÄÅêµå°Ê³°¤Ç¤â¡È¿Àµ»¡ÉÈäÏª¡ª¡Ù¡×¤ÈÂê¤·YouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤Þ¤È¤á¤Æ¤ó¤Í¤ó¥Ñ¥Æ¥ì¾Ð¡×
¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¿À¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×
¡Ö¤¢¤ì¤Û¤É¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤«¡¡º£¸å10Ç¯¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Î¿À»î¹ç¤À¤Ê¡×
¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×
¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¤¬Â¤Ç½³¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ´ñÀ×µ¯¤¤Æ¤ëwww¡×
¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤Ï8²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨¤ò1.07¤Ë²¼¤²¤¿¡£»î¹ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤È¤ÎÇòÇ®¤·¤¿Åê¼êÀï¤Ë¡£±äÄ¹10²ó¡¢ÆàÎÉ´Ö¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤¬1-0¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë