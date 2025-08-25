ママタレントとして人気の藤本美貴さんが、8月18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」に出演し、夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春さんとの子育てについて語り、話題になっています。

藤本さんと庄司さんは3人の子どもを育てており、藤本さんは、どうしても夫婦で話し合わなければならないときには、子どもの前でも夫婦喧嘩をすると明かしました。

ただし、その際は「あなたたちに怒っているわけじゃない」と理由を説明しているといいます。

背景には「人の顔色を見られる子どもになってほしい」「空気を読める子どもになってほしい」という思いがあるとのことです。

一方で、子どもの前での激しい夫婦喧嘩は、児童虐待にあたる可能性があります。どのような点に注意が必要なのでしょうか。玉真聡志弁護士に聞きました。

●人格否定を伴った罵倒を繰り返すほど「児童虐待」に

──子どもの前での夫婦喧嘩は「児童虐待」になる？

子どもの前での夫婦喧嘩は、内容や態様によっては「児童虐待」にあたる可能性があります。

児童虐待防止法は、「児童虐待」について、「児童に対する著しい暴言」「著しく拒絶的な反応」のほか、「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力…その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」と定義しています（同法2条4号）。

夫婦喧嘩の際に、一方が怒りに任せて手を出せば、有形力の行使として「暴力」になります。叩く、殴る、蹴るなどの様子を子どもが目撃すれば、児童虐待にあたり得ます。

また、子どもの目の前で激しく罵倒し合うことも、子どもに強い心理的ショック（著しい心理的外傷）を与える可能性が高く、児童虐待と判断される場合があります。

声を荒げたり、人格否定を伴った罵倒を繰り返すほど、児童虐待に該当する可能性は高まります。

罵倒の応酬では、大抵声量が大きくなったり（相手への威圧、近隣に聞こえる大声など）、人格非難のような言動が多かったりするため、「児童虐待」と認定されやすくなります。

自戒を込めて申し上げるならば、難しいことですが、お互いに冷静になり、建設的な協議を心がけるべきだと思います。

●冷静な対話を心がけることが大切

──児童虐待防止法の「児童虐待」と判断されないケースでも、自治体のガイドラインなどに抵触する可能性はあるのでしょうか。

多くの自治体は、児童虐待防止法の定義を採用しています。同法が想定する「児童に著しい心理的外傷を与える言動」があれば、児童虐待と判断されると思います。

ただし、実際に児童に心理的外傷が生じたかどうかの判断は難しく、明確に線引きできないケースも少なくありません。

このため、一部の自治体では、子どもの前で夫婦間の口論が起きたら、ただちに児童虐待があったとみなして、行政や警察が対応に入るケースも少なくないのではないかと思います。

──どうしても夫婦間で意見の対立が生じ、子どもの前で議論せざるをえない場面もあると思います。その際に「虐待」と受け取られないために、どのような点に注意すべきでしょうか。

夫婦間の口論、特に激しいやり取りは、子どもに強い心理的ショックを与える可能性があります。

言うは易く行うは難しですが、意見が対立しても罵倒や人格否定に走らず、問題解決を目的とした冷静な対話を心がけることが大切です。子どもの前だからこそ、相手をパートナーとして尊重し、穏やかで建設的な話し合いを意識する必要があります。

【取材協力弁護士】

玉真 聡志（たまま・さとし）弁護士

千葉県弁護士会で法律事務所を主宰。2013年弁護士登録。会社と従業員の労働問題、企業間トラブル（代金未払いなど）、ご家族の間で起きる法律問題（離婚、相続）を専門とする。「法律問題の解決を通じて、相談者様の幸せを実現する。」をモットーに、日々の業務に励む。

事務所名：たま法律事務所

事務所URL：https://tama-lawoffice.com/