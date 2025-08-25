18¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦Á´45¼ïÎà¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º
¡Ö¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¡×¤¬¡¢1977Ç¯¤Î±Ç²èÁ´ÊÆ¸ø³«°ÊÍè¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°Êª¸ì¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª
18¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦Á´45¼ïÎà¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¡ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¢¨´ü´Ö¸ÂÄê
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§º¸¤«¤é¡Ë¡Ö¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¡×1.5LPET¡¢700mlPET¡¢500mlPET¡¢350mlPET¡¢350ml´Ì¡¢¡Ö¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é ¥¼¥í¡×350ml´Ì¡¢350mlPET¡¢500mlPET¡¢700mlPET¡¢1.5LPET
ÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¡×
1955Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É ¥ê¥¾¡¼¥È¤Î³«±à»þ¤«¤é70Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¶¨ÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦Ãæ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¡ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î18¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Á´45¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼Ž¥¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î18¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¡¢¥Ñ¥É¥á¡¦¥¢¥ß¥À¥é¡¢¥«¥¤¥í¡¦¥ì¥ó¡¢¥¢¥½¡¼¥«¡¦¥¿¥Î¡¢¥À¡¼¥¹¡¦¥â¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡¢¥Ñ¥ë¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ó¹ÄÄë¡¢¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¡¢¥è¡¼¥À¡¢ ¥ì¥¤¥¢¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ê¡¢¥¢¥Ê¥¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¢¥ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¢¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«¡¢¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¡¢BB-8¡¢C-3PO¡¢R2-D2¡¢¥°¥í¡¼¥°¡¼
¢¨¥À¡¼¥¹¡¦¥â¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡¢¥Ñ¥ë¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥ó¹ÄÄë¤Ï¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î¤ß¤ÇÈ¯Çä
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¸ø³«°ÊÍè¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥°¥Ã¥º¡¢ÂÎ¸³¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁ´18¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡Ö¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¡×¤ä¡Ö¥è¡¼¥À¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Î¡¼¥Ó¡×¡Ö¥Ñ¥É¥á¡¦¥¢¥ß¥À¥é¡×¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë·à¾ì¸ø³«ºî¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥°¥í¡¼¥°¡¼¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤¬2026Ç¯5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·èÄê¤·ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡×¡Ö¥°¥í¡¼¥°¡¼¡×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÅ¸³«¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÌÏ¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡¢Á´45¼ïÎà¡Ê18¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
ÂÐ¾Ý¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ª¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ÞÉÊ¡§1¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¡¼¥¹¡§Coke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È
ÅöÁª¿Í¿ô¡§10,000Ì¾3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¡¼¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥»¥Ã¥È
ÅöÁª¿Í¿ô¡§4,000Ì¾5¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¡¼¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÊM¥µ¥¤¥º¡Ë
ÅöÁª¿Í¿ô¡§1,000Ì¾10¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¡¼¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡ÊM¥µ¥¤¥º¡Ë¼ïÎà¡§Á´2¼ïÎà
ÅöÁª¿Í¿ô¡§1,000Ì¾4ËÜÇã¤¦¤È¤â¤ì¤Ê¤¯¤â¤é¤¨¤ë : ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥é¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡Ê2¼ï¡Ë¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤ä¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¸ø³«Í½Äê
ÂÐ¾Ý¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸É½ÌÌ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·±þÊç¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡Ö¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é ¥¼¥í¡×¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤â±þÊç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤â¡ª
1¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡ÖCoke ON¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬10,000Ì¾¤Ë¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤¬4,000Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
5¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¤ÏÇØÌÌ¤Ë¡Ö¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡×¤òÂç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡¢M¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤ò1,000Ì¾¤Ë¡¢
10¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢M¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×Á´2¼ïÎà¤ò1,000Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¡×¤ÎÂÐ¾Ý¥É¥ê¥ó¥¯¤ò4ËÜÆ±»þ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Å¹Æ¬¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëCoke ON¥¹¥¿¥ó¥×¡Ü1¸Ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2025Ç¯10·î26Æü (Æü)
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§ Coke ONÂÐ±þ¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ËÀÜÂ³¤·¤ÆÂÐ¾Ý¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ïÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëCoke ON¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¸ÄÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖCoke ON¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Coke ONÂÐ±þ¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¡Ö¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¡×À½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
ÄÌ¾ïÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëCoke ON¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´7¼ï+¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎCoke ON¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ÍøÍÑ¤Ë¤ÏCoke ON¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¢¨Coke ON IC¤Î¤´ÍøÍÑÊ¬¤È¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¸ò´¹Ê¬¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹
¢¨Coke ON Pass¤È²ó¿ô·ô¤ÎÍøÍÑ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤Ç¤¹
¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óÀ½ÉÊ¤¬Éâ¤¯¡ªÆÃÀßÇä¾ì¤òÀßÃÖ
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§MEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ »°¶¿Å¹¡Êºë¶Ì¸©¡Ë
ÀßÃÖ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î30Æü¡Ê²Ð¡ËÍ½Äê¥¤¥º¥ß ¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¹ÅçÅ¹¡Ê¹Åç¸©¡Ë
ÀßÃÖ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î28Æü¡ÊÆü¡ËÍ½Äê¥È¥é¥¤¥¢¥ë ¹ÓÈøÅ¹¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë
ÀßÃÖ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÍ½ÄêÂçºå²°¥·¥ç¥Ã¥× ¼Í¿åÅ¹¡ÊÉÙ»³¸©¡Ë
ÀßÃÖ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î19Æü¡Ê¶â¡ËÍ½Äê¥µ¥ó¥¨¡¼ ±ºÅºÀ¾³¤´ß¥Ñ¥ë¥³¥·¥Æ¥£¡Ê²Æì¸©¡Ë
ÀßÃÖ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î21Æü¡ÊÆü¡ËÍ½Äê¡¡¤Û¤«
Á´¹ñ7¤«½ê¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤¬½¸¤Þ¤ëÆÃÀßÇä¾ì¤òÀßÃÖ¡£
ÆÃÀßÇä¾ì¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤¬ÉâÍ·¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¿·CM ¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¥³¥é¥Ü¡×ÊÓ¡¡30ÉÃ
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë
ÇÛ¿®Àè¡§¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é ¸ø¼° YouTube
¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¤Î¿·CM¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¥³¥é¥Ü¡×ÊÓ¤òÇÛ¿®¡£
9·î1Æü¤è¤ê¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é ¸ø¼° YouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¡×¤ä¡Ö¥è¡¼¥À¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·à¾ì¸ø³«ºî¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥°¥í¡¼¥°¡¼¡Ù¤Ê¤ÉÁ´45¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£
2025Ç¯9·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
