40・50代が垢抜ける「きれい見えスカート」→【大人のハニーズ】にあった！

コーデがシンプルになりがちなこの時期。地味見えを回避して垢抜けを目指すなら、一点投入でパッと華やぐきれいめのスカートがおすすめ。大人に似合うアイテムなら、【ハニーズ】の一部店舗でも買える新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】に注目してみて。今回は、ラインナップの中からエレガントな花柄やトレンドのバルーンシルエットの主役級スカートをピックアップしました。

エレガントな揺れ感を楽しめるプリーツスカート

【GLACIER lusso】「花柄プリーツスカート」\2,980（税込・セール価格）

コーデがワンパターンになりがちな薄着の季節、1枚で存在感を放つ柄スカートはマンネリ打破に最適かも。広がりすぎないシルエットで、歩くたびエレガントな揺れ感を楽しめそう。きれい見えが狙える柄と色味ながら、ウエストは後ろゴムで楽ちんなのが嬉しいポイント。シンプルなブラウスでフェミニンに仕上げたり、かっちりとしたジャケットを羽織ってクラシカルに着こなすのも◎

大人っぽさと甘さを両立したバルーンスカート

【GLACIER lusso】「バルーンスカート」\2,980（税込・セール価格）

トレンドアイテムとして注目を集めているバルーンスカート。甘く見えそうで心配というミドル世代も、シックな黒ならトライしやすいはず。バルーンのようなふんわりとした裾のシルエットで、足元まで女性らしさを演出します。公式サイトには「腰周りも裾も広がり過ぎない」とあり、きれいめに取り入れられそう。

