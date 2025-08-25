MAX¡¦LINA¡¢²Æì¥Ó¡¼¥Á¤ÇÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ëµ±¤¯¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/25¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦MAX¤ÎLINA¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²Æì¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¥Ó¡¼¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMAX¡¢¶»¸µºÝÎ©¤ÄÌµËÉÈ÷¤Ê¥Ó¡¼¥Á¥·¥ç¥Ã¥È
LINA¤Ï¡ÖWalking on the beach¡×¤È²Æì¤Ç¤Î²Æ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ó¥¹¥Á¥§É÷¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ó¡¼¥Á¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£ÀÄ¤¤¶õ¤È³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ËÊâ¤¯»Ñ¤òÏ¢¼Ì¤Ç¼Ì¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¡×¡ÖÈþµÓ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö²ÆËþµÊ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡LINA¡¢²Æì¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î²Æ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
