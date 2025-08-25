女優の宮あおい（39）が25日、都内で「マクドナルド2025年月見ファミリー発表イベント」に登壇した。

マクドナルドの秋の定番商品である「月見シリーズ」のCMに昨年に続いて出演。同CMでは、夜のオフィスで宮が「あんバターとおもちの月見パイ」を食べるシーンが描かれる。

月見シリーズに合わせ、黄色いトップスに紺色のズボンのコーディネートで登場した。

過去の数度マクドナルドのCMに出演経験があるといい「6歳の時にハッピーセットのCMにエキストラで出たことがある。30年ぶりに出させていただくよ、と母に言ったらすごく喜んでいて」と意外な初出演を明かした。

イベントには宮が今会いたい芸人として指名したお笑いコンビ・ジョイマンも登場。おなじみの韻を踏むネタを披露するジョイマンを見て笑顔を見せた。

この日に合わせてジョイマン高木晋哉が「おいしい、キョンシー」と新フレーズを用意しており、試食をする度に披露した後、最後は宮が「せーの」と先陣を切って披露。司会者、マクドナルドの担当者も巻き込んで登壇者全5人でのキョンシーポーズに、満面の笑みを見せた。

最後は「お会いできて大変光栄です。出てきて場が明るくなるのはすごい。秋ですし、みんなで月見を食べにいきましょう」と誘い、ジョイマンを感激させた。