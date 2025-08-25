SEVENTEEN・H×W、韓国・光州でツアーを締めくくる圧巻のフィナーレ　セブチ楽曲も即興披露

SEVENTEENのホシとウジによるスペシャルユニットH×W（HOSHI ＆ WOOZI）が、10万人を超えるCARAT（SEVENTEENファン）とともに熱い夏を完走した。

【注目】ホシ＆ウジ、入隊日を発表

H×Wは8月23、24日の2日間、光州（クァンジュ）女子大学のユニバーシアード体育館で「HOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING]」のファイナル公演を開催。チケットはFC会員先行予約だけで完売となり、視野制限席が追加販売されるほどの人気ぶりだった。2日間にわたり配信されたオンラインライブには、日本やアメリカを含む60カ国以上のファンがアクセスした。

光州での最終公演は、これから訪れるであろう寂しさを埋めるかのように3時間にわたって繰り広げられた。

H×Wは『Bring It』『96ers』『STUPID IDIOT』、そして未発表の新曲『COPY AND PASTE』などのユニット曲に加え、それぞれの個性際立つソロステージも披露。さらに、予定されていなかったSEVENTEENの楽曲まで即興で歌い上げ、観客の大合唱が会場をさらに熱く盛り上げた。最後には深々と一礼し、ファンへの感謝を伝えて感動を呼んだ。

2人は「光州でファンのみなさんに会えて感慨深い。10年間いただいた愛のおかげで、ここまで成長できた。みなさんが作ってくれた大切な思い出を一つひとつ忘れられない」と語り、「いつも変わらぬ大きな愛に感謝し、もっとSEVENTEENとして成長し、素晴らしい姿をお見せしたい」と決意を示した。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）H×W

今回のユニットツアーは7月のソウルを皮切りに、釜山（プサン）、台北、横浜、光州で開催され、全公演が完売。視野制限席が追加販売された都市もあった。日本では約130館の映画館でライブビューイングも行われ、より多くのCARATに忘れられない思い出を届けた。

2人は公演を芸術作品に見立てた演出で見どころを強化。制作段階から積極的に意見を出し、完成度を高めた。SEVENTEENのメンバーも会場に駆けつけて応援したほか、幕間映像にもサプライズ登場し、固い絆を示した。

なお、H×WはSEVENTEENのパフォーマンスチームとボーカルチームのリーダーが組んだ特別ユニットで、2017年に初ユニット曲『Shoot Me Before You Go』を発表。今年3月に発売された1stシングル『BEAM』は韓国国内外の主要音楽チャートを席巻したほか、Mnet『STREET WOMAN FIGHTER 』の課題曲として公開された『ECHO! (Prod. WOOZI)』は数多くのダンスチャレンジを生み出し、大きな話題となった。

（記事提供＝OSEN）

◇ホシ プロフィール

1996年6月15日生まれ。本名クォン・スニョン。2015年5月26日にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。メインダンサーで、パフォーマンスチームのチームリーダーを担当している。「ホシ」という活動名は、「パフォーマンス時の目が虎に似てる」という理由から、韓国語で虎を表す「ホランイ」と視線を表す「シソン」の頭文字をかけ合わせて誕生したもの。日本のテレビ番組に出演した際には日本語のコメントを心がける姿がたびたび見られ、努力家でファン思いな一面も支持されている。

◇ウジ プロフィール

1996年生まれ11月22日生まれ。本名イ・ジフン。“音楽の神に愛された”SEVENTEENの天才プロデューサー。グループの楽曲のほとんどを手掛けており、ボーカルチームのリーダーも担当している。競争率300倍のオーディションに合格し、PLEDISエンターテインメントの練習生に。芸名であるウジ（WOOZI）の由来は「我らが」を意味する韓国語「ウリ」と、本名の「ジフン」を合わせて作られたもの。小柄な体格と白い肌によって可愛らしさが注目されがちだが、パフォーマンス中に見せる色気あふれる仕草や表情も多くのファンを虜にしている。