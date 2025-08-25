演歌歌手の藤あや子が24日に自身のアメブロを更新。夫の誕生日を祝福したことを報告した。

2017年4月9日に更新したブログで再婚したことを発表した藤。お相手の男性は24歳年下で、2025年3月31日に更新したブログでは「結婚8周年を祝いました。他人同士が長く生活を共にすることは、絶対難しいと思っていたけど、一度もけんかをすることもなく、（愛猫の）マルオレちゃんと家族4人で、穏やかな日々を過ごすことが出来て心からありがたいと思います」と、乾杯している写真を投稿するなど、夫婦仲むつまじい様子を披露している。

この日は、「Happy birthday‼︎」というタイトルでブログを更新。「先日迎えた夫のバースデー」と切り出し、「日本橋のチャイナレストランでディナーをしました」と報告。

続けて、「去年はあっちゃんが参加してくれましたが、今年は部活が忙しくて不参加」とつづり、孫が来られなかったことを説明。ディナーでは「にんじんで作ったドラゴン」など豪華な料理を堪能したといい、「夜景も素敵でロマンチック。穏やかで優雅な雰囲気に包まれてお祝い出来ました」と、当日の様子を写真とともに紹介した。

最後に、「おめでとう。そしてお母様にありがとうございます」と感謝を述べ、ブログを締めくくった。