あれ、意外と…少女時代・ソヒョン、ピンクの大胆スイムウェア姿で“グラマー体型”を堂々披露【PHOTO】

少女時代のメンバー、ソヒョンが美スタイル際立つスイムウェア姿でファンを虜にしている。

【写真】あれ、意外と…ソヒョンの“ボリューム感”

ソヒョンは8月25日、自身のインスタグラムを更新。

リボンや貝殻の絵文字とともに「still cherished」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、青空の広がるビーチで束の間のオフを過ごすソヒョンが写っている。何より目が行くのはスタイルの良さで、ピンク色のスイムウェア姿からはボリューム感のある“グラマー体型”があらわとなっている。

現在34歳とは思えない圧巻の美貌には、「可愛い♡」「流石に美しすぎる」「海の女神」「似合ってる」などのコメントが殺到。投稿には公開1時間で5万件を超える「いいね！」が届くなど、世界中のファンから絶賛が寄せられていた。

（写真＝ソヒョンInstagram）

なお、ソヒョンは直近の出演作として、韓国地上波KBSで今年6〜7月に放送されたドラマ『主役の初体験、私が奪っちゃいました』で2PM・テギョンとともに主演を務めた。

◇ソヒョン プロフィール

1991年6月28日生まれ。本名ソ・ジュヒョン。2007年に少女時代としてデビュー。最年少メンバーながら170cmという高身長、スラリとしたスタイルの持ち主で、リードボーカルを担当。2019年、イ・ジュンギやチソンなどが所属するナム・アクターズに移籍。主な出演作は映画『モラルセンス 〜君はご主人様』、ドラマ『プライバシー戦争』『ジンクスの恋人』など。