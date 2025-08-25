質感いいじゃん。iPhone 17シリーズ用「TechWoven」ケースの新画像リーク
あら、カラバリも素材感もバッチリ。
早ければ9月9日にも発表されるのでは？みたいな噂が流れているiPhone 17シリーズ。
さすがに8月末ともなると、さまざまな噂・リーク・予想が聞こえてきますが（噂まとめはこちら）、今アツいのは純正ケースの話題。
先日、iPhone 17シリーズの純正ケースであるとリーカーが主張する「TechWoven（テックウーブン）」ケースの姿がリークされましたが、よりカラーや質感がわかる画像が新たに投下されました。
5種のカラバリ、新素材は細かい繊維での編み込み仕様
新たにリークされた画像によると、TechWovenケースのカラバリは5種類。どれも目に優しい落ち着いた色合いになっています。
質感がわかるドアップ写真もアップされていました。
細かな編み込み繊維で構成されています。現モデル「ファインウーブン」ケースがサラッとした手触り（シルバニアファミリーみたいな手触りと言われていたりもします）ですが、持ったときのフィーリングやグリップ感はかなり変わりそうですね。
あとは耐傷性や耐摩耗性がどうかしら？ってところ。こればかりは実際に使い込んでみないとわかりませんが、「ファインウーブン」ケースはその辺が弱くて不人気だったので、解決されていると信じたい。
iPhone 17本体の最新の噂まとめは以下をどうぞ！
【噂まとめ最新】iPhone 17のすべて。ついに来月9月9日に発表か（8月21日 更新）
