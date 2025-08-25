あら、カラバリも素材感もバッチリ。

早ければ9月9日にも発表されるのでは？みたいな噂が流れているiPhone 17シリーズ。

さすがに8月末ともなると、さまざまな噂・リーク・予想が聞こえてきますが（噂まとめはこちら）、今アツいのは純正ケースの話題。

先日、iPhone 17シリーズの純正ケースであるとリーカーが主張する「TechWoven（テックウーブン）」ケースの姿がリークされましたが、よりカラーや質感がわかる画像が新たに投下されました。

5種のカラバリ、新素材は細かい繊維での編み込み仕様

新たにリークされた画像によると、TechWovenケースのカラバリは5種類。どれも目に優しい落ち着いた色合いになっています。

Image: MajinBu Official

質感がわかるドアップ写真もアップされていました。

細かな編み込み繊維で構成されています。現モデル「ファインウーブン」ケースがサラッとした手触り（シルバニアファミリーみたいな手触りと言われていたりもします）ですが、持ったときのフィーリングやグリップ感はかなり変わりそうですね。

あとは耐傷性や耐摩耗性がどうかしら？ってところ。こればかりは実際に使い込んでみないとわかりませんが、「ファインウーブン」ケースはその辺が弱くて不人気だったので、解決されていると信じたい。

iPhone 17本体の最新の噂まとめは以下をどうぞ！

【噂まとめ最新】iPhone 17のすべて。ついに来月9月9日に発表か（8月21日 更新）

Source: MacRumors, MajinBu Official