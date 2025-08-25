8月25日 発表 【東京ゲームショウ 2025】 9月25日～28日 開催予定 会場：幕張メッセ（ブース番号：ホール 2 S03）

Level Infiniteは、日本最大級のゲームの祭典「東京ゲームショウ2025」へ出展することを明らかにした。

本年の「東京ゲームショウ2025」は9月25日から9月28日の会期で、「遊びきれない、無限の遊び場」というテーマのもと、幕張メッセにて開催される。

Level Infiniteのブースでは、出展に伴い、世界初の試遊となる「モンスターハンターアウトランダーズ」をはじめ、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」、竜巻の中で壮大な銃撃戦を繰り広げるタクティカル・エクストラクションシューター「EXOBORNE」、コンソール・PC・モバイル全プラットフォーム対応のタクティカルシューター「Delta Force」など、ゲームの試遊はもちろん、会場でしか味わえないインタラクティブな体験や、ステージイベント、参加者へのグッズプレゼントなどが実施される予定。

TGS出展記念 プレゼントキャンペーン

Level Infiniteの公式X（@LevelInfiniteJP）をフォローし、指定のキャンペーン開催ポストをリポストすることで、一般公開日チケットとAmazonギフトカードがそれぞれ10名に当たる。

□Level Infiniteの公式X

展示タイトル紹介

「モンスターハンターアウトランダーズ」

プラットフォーム：スマートフォン（Android、iOS）

配信日時：未定

価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

「勝利の女神：NIKKE」

イラストレーターのキム・ヒョンテ氏率いるSHIFT UPが制作を手がけ、グローバルブランドLevel Infiniteが配信する、未来を舞台とした三人称視点のガンガールシューティングRPG。終末の世界観を舞台に、実写に迫るハイクオリティーなグラフィックスで描かれた鮮烈なバトルシーンを、美少女たちの背中で魅せる。

【「勝利の女神：NIKKE」製品概要】

ジャンル：ガンシューティングRPG

プラットフォーム：Android、iOS、PC

配信日時：配信中（2022年11月4日～配信）

価格：基本無料、アプリ内課金あり

「Delta Force」

Team Jadeが手掛ける「Delta Force」は、デルタフォースシリーズ最新作。基本プレイ無料のタクティカルシューターで、大規模なマルチプレイモードに加え、シングルプレイや協力プレイのキャンペーンも楽しめる作品。豊富な武器カスタマイズなど、魅力あふれる内容を特徴としている。

【「Delta Force」製品概要】

ジャンル：タクティカルシューター

プラットフォーム：プレイステーション 5、Xbox Series X|S、Android、iOS、PC

PC版&モバイル版正式リリース日：4月22日

コンソール版正式リリース日：8月19日

価格：基本無料、ゲーム内課金あり

「EXOBORNE」

「EXOBORNE」は、自然の猛威によって変貌した世界を舞台とした、戦術的なオープンワールドエクストラクションシューター。強力なExo-Rigをカスタマイズし、戦略的なアドバンテージを得ることで、常に変化する天候に対抗し、イチかバチかの激しいセッションにて敵の党派や敵軍、そして母となる自然さえにも立ち向かう。

【「EXOBORNE」製品概要】

ジャンル：オープンワールド エクストラクションシューター

プラットフォーム：PC、ゲーム機

配信日時：未定

価格：未定

(C)2025 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved. (C)CAPCOM

(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

(C)2025 Proxima Beta Pte. Ltd. All Rights Reserved. (C)2025 Sharkmob AB. All Rights Reserved.