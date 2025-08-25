老化による外見や体力、身体機能の衰えに悩む人は多いのではないでしょうか。順天堂大学医学部の小林弘幸教授は、老化の原因は「体内で発生する活性酸素」にあり、病気を進行させてしまうと指摘します。特に、「60代は、活性酸素の害＝サビつきが一気に進む時期」なのだそうです。そこで今回は、小林教授の著書『60代からは体の「サビ」を落としなさい』から一部を抜粋し、厄介なサビの落とし方をご紹介します。

起床直後と就寝直前の歯磨きを習慣にして歯周病菌が体中に散らばるのを阻止する

歯周病は「口の中だけの限定的なトラブル」と捉えられがちですが、そうではありません。

むしろ、全身病です。歯周病菌が血中に入るとその毒素が血流に乗って体中に広がっていき、全身の臓器に炎症などの悪影響をもたらすようになるのです。歯周病によって引き起こされる不調や病気などのトラブルは広範囲に及び、「歯周病は世界でもっとも患者数が多い感染症」だとも言われています。

こうした歯周病が引き起こすトラブルに活性酸素が大きく関与しているのです。

最初、口の中に歯周病菌が増えてくると、免疫システムは活性酸素を“手下”のように使って歯周病菌をやっつけようとします。

ところが、口の衛生管理が悪く歯周病菌が増えてきてしまうと、活性酸素が過剰になり、増えすぎた活性酸素が歯茎などの細胞組織をさかんに攻撃するようになります。これにより、いっそう歯周病が進んでしまい、歯周病による炎症が進むと、さらに多くの活性酸素が集まってくるという悪循環に陥ってしまうのです。

そして、増殖した歯周病菌が血中に入ると、菌の毒素が全身にバラまかれることになるわけですね。

毛細血管から歯周病菌が侵入するルート

なお、歯周病菌が血液中に侵入するルートは大きくふたつあります。

ひとつは、歯茎の歯周ポケットが深くなり、その奥の毛細血管から歯周病菌が侵入するルートです。侵入した菌は血流に乗って行き着いた臓器で炎症などのトラブルを引き起こす原因となります。

すると、その炎症に引き寄せられるように活性酸素が集まってきて、そのトラブルを悪化拡大させるように作用するのです。

さらに、こうした炎症が慢性化すると、糖尿病、動脈硬化、心臓病、脳卒中、認知症といったさまざまな病気の発生につながるとされています。

腸から歯周病菌が侵入するルート

また、もうひとつは、腸から歯周病菌が侵入するルートです。

じつは、歯周病菌はわたしたちが食事で食べたものと一緒に消化管に入り、腸にまで到達しています。すると、歯周病菌の侵入により腸内の活性酸素が増え、腸内環境がかき乱されることになります。この腸内環境悪化でとりわけ問題なのは、腸壁のバリア機能が低下してしまう点です。



腸壁のバリア機能が低下すると、腸壁の粘膜細胞に隙間ができて内容物が漏れ出てしまう「リーキーガット症候群」も起こりやすくなります。これが起こると、腸内の細菌や毒素、活性酸素などが血中に入り、全身を回ってさまざまな不調や疾患を引き起こす原因になることが分かっています。

このように、歯周病を進ませてしまうと、活性酸素に勢いづけられたかのように、歯周病菌が体に対して牙をむくようになるのです。甘く見て放っていたら、人生を左右するような重大なトラブルにもつながりかねません。

歯周病を防ぐもっともシンプルな手段は……

では、こうしたトラブルを回避するには何をすればいいのか。歯周病を防ぐもっともシンプルな手段は、やはり歯磨きを徹底することです。

具体的には、「起床直後」と「就寝直前」にしっかり歯磨きをする習慣をつけることをおすすめします。理由は、歯周病菌には、寝ている間に増えやすいという特徴があるため。すなわち、就寝中の歯や歯茎の状態をできるだけ清浄にキープしておくことが大切なのです。

それに、朝、歯を磨かないまま食事をすると、食べ物と一緒に歯周病菌が消化管に入ってしまうリスクが高まります。だから、「口の中の細菌を体内に入り込ませない」ためにも、「朝食を食べる前」の起床直後にていねいに歯を磨くよう習慣づけたほうがいいのです。

もちろん、食事を摂った後の歯磨きも重要ですが、起床直後にしっかり磨いていれば、朝食後の歯磨きは軽く済ませる程度でも構いません。「何度も磨くのは面倒」という人も多いかもしれませんが、日々実践すれば、歯周病を防ぐだけでなく、活性酸素の害が広がるのを防ぐことにもつながるはずです。

※本稿は、『60代からは体の「サビ」を落としなさい』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。