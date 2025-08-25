°ËÀªÏÑ´ßÆ»¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬±ê¾å¡Ö²ÙÂæÉôÊ¬¤¬µÞ¤ËÇ³¤¨¤À¤·¤¿¡×¡¡¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤·¡¡°¦ÃÎ
25Æü¤ÎÄ«¡¢°¦ÃÎ¸©ÌïÉÙ»Ô¤Î°ËÀªÏÑ´ßÆ»¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤¬±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È25Æü¸áÁ°7»þ¤¹¤®¡¢°¦ÃÎ¸©ÌïÉÙ»Ô¤Î°ËÀªÏÑ´ßÆ»¤Î²¼¤ê¤Ç¡¢¡Ö²ÙÂæÉôÊ¬¤¬µÞ¤ËÇ³¤¨¤À¤·¤¿¡×¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö8Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤ò´Þ¤á¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Â¾¤Î¼ÖÎ¾¤Ø¤Î±ä¾Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ËÀªÏÑ´ßÆ»¤ÎÏÑ´ßÌïÉÙIC¤«¤éÌïÉÙÌÚÁ¾Ì¨IC¤Î´Ö¤Î²¼¤ê¤¬¡¢°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°10»þ55Ê¬¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¡¢½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£