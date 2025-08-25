¡Ö¤´¼«Âð¡©¤µ¤¹¤¬¤Ë¹¤¤¡ª¡×¿¹ÈøÍ³Èþà¥×¡¼¥ë³«¤¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¤ª²È¥×¡¼¥ëÁÇÅ¨¡×¡ÖåºÎï¤Ê¥°¥é¥ó¥Þ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÈøÍ³Èþ(59)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ÄºÇ¶á½ë¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡Ä¤Ê¤ó¤À¤«¤ä¤ëµ¤¤¬¡Ä¤Ê¤¤¤Î¡Ä¤Ç¤â¤»¤Ã¤«¤¯¤Î²ÆµÙ¤ß¡¡ÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¡¼¥ë³«¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î²Æ¤Ï¥×¡¼¥ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥ª¥à¥ÄÂ´¶È¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¹áÀ¡¤µ¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÂ¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«Âð¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤ÖÂ¹¤ò¸«¼é¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤´¼«Âð¤Ç¤¹¤«¡©¤µ¤¹¤¬¤Ë¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤ª²È¥×¡¼¥ëÁÇÅ¨¡×¡ÖåºÎï¤Ê¥°¥é¥ó¥Þ¡×¡Ö¤ªÂ¹¤µ¤ó¤È¤Î²Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£