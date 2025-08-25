「健康診断にひっかかってしまった」「お腹まわりが気になる」「疲れがとれない」といった悩みはありませんか？生活習慣病・肥満治療の専門医である牧田善二先生は、「『健康に良い』と信じて実践していることが、じつは健康に良くなかったり、なんとなく習慣化していることが健康を損なう結果につながっていたりします」と語ります。そこで今回は、牧田先生の著書『すぐに実践したくなる すごく使える栄養学テクニック』から一部を抜粋し、「栄養学の正しい知識」をご紹介します。

現代人は「あと１００グラムの野菜」が足りない

きゅうりやもやしには、「栄養がない」と思っていませんか？

野菜には、それぞれ健康を維持するうえで欠かせない重要な栄養素が含まれています。もちろん、きゅうりやもやしも同様です。「栄養がない」はデマです。

代表的な栄養素を挙げてみると、きゅうり1本（約100グラム）には、ビタミンＣが14ミリグラム、塩分を調節するカリウムが200ミリグラム含まれています。もやし1袋（約240グラム）には、ビタミンＣが19ミリグラム、食物繊維が1.3グラム含まれています。

あらゆる野菜にはそれぞれ栄養があります。だから、あらゆる栄養素を得るために、どんな野菜も食べる価値があります。ただし、糖質の高いじゃがいもやかぼちゃなどはたくさん食べないほうが良いことも覚えておいてください。

人はどうしても偏った食材を選びがち

ときどき、「ブロッコリーが体に良いって聞いたから」などと、限られた種類の野菜ばかり食べている人を見かけます。

彼らは、「きゅうりやもやしなどの『栄養がない』野菜を食べるなら、ブロッコリーを食べたほうが合理的だ」と考えているのでしょうが、じつは非合理の極みです。

ブロッコリーにはブロッコリーならではの栄養素があるように、きゅうりにはきゅうりならではの、もやしにはもやしならではの栄養素があります。そうしたものをまんべんなく摂っていくのが頭の良い方法です。

それでも人は、どうしても偏った食材を選びがちです。だから、ときには意識的に、「今日は、これまで買ったことのない野菜を1つ買ってみよう」と決めてスーパーに行くのも良いでしょう。

なお、厚生労働省が推奨している成人の1日の野菜摂取量は350グラムですが、どの年代の人も、それより少ない量しか摂っていない現状があります。どの年代もだいたい100グラムくらいの野菜が足りていません。野菜の100グラムは、トマトや玉ねぎなら半玉程度、キャベツなら1／8カット、きゅうりやなすなら1本くらいが目安です。

基本的に野菜は、加熱するとビタミン類が消失しやすいので、生で食べるのが栄養的には一番です。ただ、生では量が食べられないので、おひたしや鍋にして、さまざまな野菜を多く食べる工夫も必要です。

どうやって多くの食品を摂るか

「ある特定の食材ばかり食べていれば、体に取り入れられる栄養素も偏ってしまうから、できるだけ多くの食品を取り入れるべき」。そんな言説は聞き飽きたかと思います。

でも、聞き飽きるほどそれを耳にするのは、やはりそれが「食事の黄金法則」だからです。むしろ皆さんが気になるのは、「どうやって多くの食品を摂るか」ではないでしょうか。



「毎日多くの食材を摂る」ために私がおすすめするのは、「1日の摂取に目を向けるのではなく、1週間単位でいろいろな食材を食べるように意識すること」です。栄養を考えた食事を毎日続けるのがもちろんベストですが、それができないときもあるでしょう。短期的にできない自分を責めるよりも、長い目で見て実現できる方法を考えるほうが得策です。

いろいろな食材を入手するためには、買い物前の準備が重要です。ほうれん草が好きな人は、野菜を買いに行くと、ついほうれん草を手に取ってしまいます。そこで、前もっていろいろな野菜を「買い物メモ」に残しておき、ローテーションを組んで購入すると良いでしょう。スーパーでは売り場をじっくり眺め、普段買わないものを手に取ってみましょう。こうした工夫の積み重ねが、健康的な食事をつくります。

野菜は総じて優れた食材ですが、それぞれにプラスマイナスがあります。仮にほうれん草ばかり食べていれば、シュウ酸の悪影響を受け、摂りすぎれば結石につながります（ただし、茹でてアク抜きすればシュウ酸は減らせます）。だから、ほうれん草ばかりではなく、キャベツもレタスも小松菜も、いろいろ食べることが健康には良いのです。

「夏でも鍋料理」で手軽に栄養を補う

ちなみに、あまり料理の経験がない学生や、単身赴任中のビジネスパーソンが健康的な食生活を送るために取り入れてほしいのが、「夏でも鍋料理」です。鍋料理は、鍋とコンロさえあれば簡単にできますし、比較的簡単に栄養バランスを取れます。

メインの具材は、肉でも魚でも好きに選んで構いません。ただし、「いつも同じものばかり」を選ばないようにしましょう。

そして、いろいろな野菜を使ってください。白菜、春菊、ねぎなどが王道ですが、そんな縛りは必要ありません。レタスだろうが、トマトだろうが、きゅうりだろうが、鍋にして食べられない野菜などありません。冷蔵庫に残っている野菜を全部入れるのでも良いでしょう。

注意したいのが、濃い味つけにしないことと、汁をあまり飲まないこと。加えて、シメの雑炊やうどんなどを食べないことです。炭水化物を控える代わりに、肉や魚、野菜、豆腐などの具をたっぷり食べてください。

このルールを守れば、かなり健康的な食事内容になるはずです。

