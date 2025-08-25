°ìÂÁá¤¯²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ë¡¡º£Ç¯ÅÙÊÄ¹»¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤â²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±½¸²ñ¡¡´ôÉì
´ôÉì¸©Æâ¤Î°ìÉô¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç°ìÂÁá¤¯²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢25Æü¤«¤é³Ø¹»¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¤«¤é³Ø¹»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤Î¹â»³»Ô¤ä±©Åç·´¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É44¹»¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¹â»³»Ô¤ÎÁ´¹»»ùÆ¸9¿Í¤Î´äÂì¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°7»þÈ¾²á¤®¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤ËÅÐ¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»³»Ô¤ÏÆó³Ø´üÀ©¤Î¤¿¤á»Ï¶È¼°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¹»Ä¹ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤Î¤¢¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤¬¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´äÂì¾®³Ø¹»¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤ÇÊÄ¹»¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤éÅì¾®³Ø¹»¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£