¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

25Æü¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï11ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

25Æü¤âÅì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÆüº¹¤·¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢¸á¸å¤Ë¤«¤±¤Æ³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¡¢·¬Ì¾¤Ï35ÅÙ¡¢´ôÉì¤Ï36ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â11ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£

°¦ÃÎ¡¢´ôÉì¡¢»°½Å¤ÎÅì³¤3¸©Á´°è¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£