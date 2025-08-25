´ßÅÄÆàÈþ¡ÖÉã¤ÏµÞÀÂ¡¢Êì¤Ï¼Ö°Ø»Ò¡¢Äï¤Ï¥À¥¦¥ó¾É¡¢ÁÄÊì¤ÏÇ§ÃÎ¾É¡Ä¡Ò¤â¤¦¤¢¤«¤ó¤ï¡Ó¤È²æ¤¬²È¤¬¡ÔÀïÎ¬Åª°ì²ÈÎ¥»¶¡Õ¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¡×¡Ú¡Ø²ÈÂ²¤À¤«¤é°¦¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ù¤Î´ßÅÄ²ÈÊìÌ¼ÂÐÃÌ¡Û
Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÉã¤¬µÞÀÂ¤·¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤ÏÊì¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤Ë¡£4ºÐ²¼¤ÎÄï¤Ï¥À¥¦¥ó¾É¤ÇÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÄÊì¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¡½¡½¡£¼¡¡¹¤Ëº¤Æñ¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ëÆü¾ï¤ò¥¨¥Ã¥»¥¤¤ËÄÖ¤Ã¤¿´ßÅÄ²È¤ÎÄ¹½÷¡¦ÆàÈþ¤µ¤ó¤È¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ÇÁ´¹ñ¤ò¹Ö±é¤·¤Æ²ó¤ëÊì¤Î¤Ò¤í¼Â¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Î¡ÖÀïÎ¬ÅªÊÌµï¡×¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¹½À®¡§ÌîÅÄÆØ»Ò¡¡»£±Æ¡§Áú±Û½Õ¼ù¡Ë
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç·ì¤¬Î®¤ì¤ë
¤Ò¤í¼Â¡¡¥Ñ¥Ñ¤¬¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇÆÍÁ³Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆàÈþ¤¬Ãæ³Ø2Ç¯¡¢ÎÉÂÀ¤¬¾®³Ø4Ç¯¤Î»þ¡£3Ç¯¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¤¬ÂçÆ°Ì®²òÎ¥¤ÇÅÝ¤ì¡¢Ì¿¤³¤½½õ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¸å°ä¾É¤Ç²¼È¾¿ÈËãáã¤Ë¡£2Ç¯´Ö¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò½ª¤¨¤ÆÂà±¡¤·¤¿¤¢¤ëÆü¡¢ÆàÈþ¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤¦»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤Èµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÆàÈþ¡¡¤½¤·¤¿¤é»ä¤¬¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¤Ê¤é»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡£¥Þ¥Þ¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤ë¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡£
¤Ò¤í¼Â¡¡¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Èµã¤¤¤Æ¤¹¤¬¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿¿µÕ¤ÎÈ¿±þ¤Ç¡£°ì½Ö¡¢¼ª¤òµ¿¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤¬¤Õ¤Ã¤È¥¼¥í¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¨¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
ÆàÈþ¡¡»ä¤Ï¤¢¤ÎÆü¡¢¡Ö¡ØÊì¿Æ¡Ù¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¿ÀÍÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¤â¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¿ÆÁü¤¬²õ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Þ¥Þ¤ÎÎÞ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼å¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢°ì¿Í¤ÎÂÐÅù¤Ê¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¤Ò¤í¼Â¡¡ÆàÈþ¤Î¤Ò¤È¸À¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿»ä¤Ï¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢¸å¤ËÆàÈþ¤¬ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ë½¢¿¦¡£¤¤¤Ä¤·¤«¹Ö±é¤ä¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÆàÈþ¤âÅìµþ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¥³¥í¥Ê²¼¤Î2021Ç¯¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä»ä¤¬ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
「誰かを愛するには、相手のことも自分のことも愛せる適度な〔距離〕が必要なんだとつくづく感じた出来事だった」(奈美さん)
ÆàÈþ¡¡¤¢¤ï¤Æ¤Æ¿À¸Í¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥Þ¤Ï½ÅÅÙ¤Î´¶À÷À¿´ÆâËì±ê¤Ç¤¹¤°¤Ë¼ê½Ñ¤·¤Ê¤¤¤È¤Û¤Ü100¡ó»à¤Ì¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¤·¡¢²È¤ÎÃæ¤Ï¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¤¢¤«¤ó¤ï¡×¤È¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤Ò¤í¼Â¡¡¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò±£¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åìµþ¤ÇË»¤·¤¯¤·¤Æ¤ëÆàÈþ¤Ë¿´ÇÛ¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£°ì¿ÍÌ¼¤Î¼«Ê¬¤¬¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤·¤Í¡£¤³¤Î¡Ö»ä¤µ¤¨µ¾À·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¡¢¤³¤Î¸å¤â¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£
ÆàÈþ¡¡¥Þ¥Þ¤ÎÆþ±¡Ãæ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤â¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤º¡¢ÎäÂ¢¸ËÆâ¤Î¿©ºà¤òÆé¤Ë¤Ö¤Á¤³¤ó¤Ç¥É¥í¥É¥í¤Î¼ÑÊª¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤ÎÈâ¤òÌµÍý¤ä¤ê¤³¤¸³«¤±¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¡£°ìÈÖº¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÈÎÉÂÀ¤ò»Ò¤É¤â°·¤¤¤·¤Æ¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯¼¸¤ë¤³¤È¡£
¤Ò¤í¼Â¡¡¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÎÉÂÀ¤¬¡¢¥É¥¢¤òÎÏÇ¤¤»¤ËÊÄ¤á¤Æ¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¥À¥¦¥ó¾É¤ÇÃÎÅª¾ã³²¤Î¤¢¤ëÎÉÂÀ¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¸À¤¤ÊÖ¤»¤º¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
ÆàÈþ¡¡Í¥¤·¤¯¤Æ¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Î·ù¤¤¤ÊÎÉÂÀ¤¬¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¤Î¤³¤È¡£ÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤Æ¥¬¥é¥¹¤ò½¦¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Æó¿Í¤òÎ¥¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤ä¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ã¯¤«¤ò°¦¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â°¦¤»¤ëÅ¬ÅÙ¤Ê¡Öµ÷Î¥¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤í¼Â¡¡¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç·ì¤¬Î®¤ì¤ë¤È¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÆàÈþ¤Ï¡¢»ä¤¬Æþ±¡Ãæ¤Î2¥õ·î¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤Í¡£
ÆàÈþ¡¡¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï¡Ö»ö¸åÊó¹ð¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤È¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÎÉÂÀ¤â¤½¤í¤½¤í¼«Î©¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤ä¤·¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Îµï¾ì½ê¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¿´¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¡£¡Ö¤è¤·¡¢ÀïÎ¬Åª°ì²ÈÎ¥»¶¤ä¡ª¡×¤ÈÀª¤¤¤è¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¼Â¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
À¤¤ÎÃæ¤ÎÀµÏÀ¤ÏÌò¤ËÎ©¤¿¤Ø¤ó
¤Ò¤í¼Â¡¡ÎÉÂÀ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤ÎÂÎ¸³½ÉÇñ¤â¤¹¤°¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÌäÂê¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£
ÆàÈþ¡¡»ÔÌò½ê¤äÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÂçÊÑ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ö»ä¤·¤«²Ô¤°¿Í´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¼ã¤¤¤ó¤À¤«¤éºßÂð¤Ê¤ó¤«¼¤á¤Æ¡¢Àµ¼Ò°÷¤«»þµëÀ©¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤¿¤é¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡£
¤Ò¤í¼Â¡¡Æþ±¡¤·¤Æ¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ì¼¤Î»ä¤â¤¤¤ë¤«¤é¶ÛµÞÀ¤ÏÄã¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
ÆàÈþ¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¿ÆÀÚ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤é³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤ÈÃé¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£¡ÖÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤ªÊÛÅö¤ò1½µ´ÖÊ¬¤Þ¤È¤á¤ÆÍê¤ó¤À¤é¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÁ´Éô¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Ëü»ö¡¢¤½¤ó¤ÊÄ´»Ò¤ä¤«¤é¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÀµÏÀ¤Ï¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ø¤ó¤Î¤ä¡×¤È¸ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
