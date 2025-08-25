中学生の時に父が急逝し、高校時代には母が病に倒れ車椅子生活に。4歳下の弟はダウン症で知的障害があり、祖母は認知症を発症――。次々に困難が降りかかる日常をエッセイに綴った岸田家の長女・奈美さんと、車椅子で全国を講演して回る母のひろ実さん。現在の「戦略的別居」に、いかにしてたどり着いたのでしょうか。（構成：野田敦子 撮影：霜越春樹）

つらさを表すときは3割増しで

ひろ実 ようやく介護認定調査の日が来たら、おばあちゃん、シャキッとしちゃうしね。

奈美 大女優ばりの名演技で「私が三食、作ってます」「買い物は自転車で」なんて言うの。お医者さんの面接でもシャキシャキ答えるから、「認知症ではないと思います。もうちょっと様子を見ましょう」って。結果は要支援2。週に2度、デイサービスに行けるようになって助かったけど、おばあちゃんの認知症はどんどん進んで。

ひろ実 1年後、奈美が事情を説明してようやく再調査してもらえたんだよね。

奈美 前回の失敗は繰り返すまいと事細かにつけてた日記を、支援員さんに「これ、読んでください！」って。

ひろ実 その記録に目を通してもらったおかげで要介護2に。

奈美 おかしいと感じた行動や発言をメモしておくのは、ほんまに大事。あと、同じような立場の人に伝えたいのは、「つらさや苦しさを表すときは3割増しで！」ってこと。

決して嘘をつけってことではなくて、人は懸命に訴えてるつもりでも自然にセーブしてしまうものだから、意識して大げさに言うぐらいでちょうどええのよ。「助けて」を伝えるには、訓練や工夫が必要やから。

ひろ実 ほんまに訓練が必要やね。私は、「他人に迷惑をかけたらあかん」と言われて育ったせいか、「助けて」を伝えるのが下手なままで。退院後も私さえ我慢すればいいとおばあちゃんの面倒を見続けてたしね。

その様子を見かねた奈美が「ママのことは大好きやけど、一人で我慢するママを見るのは大嫌い」って爆発したの覚えてる？

奈美 うん。誰か一人の我慢で成り立ってるギリギリの状態って、その誰かを愛する人たちを「助けたいのに何もしてあげられへん」という無力感でジワジワと傷つけ、苦しめるの。自分だけが犠牲になってるつもりでも、実際にはほかの誰かを巻き込んで、その誰かも不幸にしてることがほとんどやから。

ひろ実 その言葉にはドキッとした。奈美や良太のために我慢していたはずが、二人のためになってなかったんだと。

奈美 うちは何でも本音で話し合うけど、家族って一番近くにいるのに一番しゃべってない場合が多くない？ お互いが「何も言わなくても、わかってくれるはず」と勝手に期待して、問題がこじれていくみたいな。

ひろ実 すれ違いが重なり、憎み合うようになったり。そういえば、みずき君（今年5月に結婚を発表した奈美さんの夫）がうちの家族を見て驚いたとか？

奈美 そう。「奈美のとこは、家族ちゃう」って（笑）。「普通の家族は、今が幸せやったら、わざわざ先に起きるかもしれん嫌なことを考えたり、話し合ったりせえへん。岸田家は、家族じゃなくて株式会社やな」って。

ひろ実 ははは。確かに家族というよりチームの感覚に近いかもね。

奈美 爆発的に動くけど飽き性の私が道を切り開き、地道に努力のできる愛されキャラのママと良太が笑顔で地ならしをしていく、「才能分担制」をとってます。（笑）

ひろ実 まさにチームの良さね。



「家族の好物ばかり選んできたから。〈自分の好きなのを買おう〉と思っても、〈えっと、何を選べばいい？〉ってなるのよ」（ひろ美さん）

軽やかな罪悪感が人を優しくする

奈美 その後しばらくして、おばあちゃんは施設に入り、良太もグループホームに正式入居。京都で一人暮らしをしていた私に続き、ママも神戸のマンションで一人暮らしを始めることに。

ひろ実 最初は、つらかったよ。おばあちゃんを施設に預けた罪悪感や良太のいない寂しさ、体調や収入の不安が絡み合って。慣れるまで2年ぐらいかかったかな。外出していても、夕方5時になると「あ、帰らな！」って焦ってしまうの。誰も待ってないのに。（笑）

奈美 ママって2度の大手術を乗り越え、ダウン症の良太を立派に育てあげて車椅子で全国を飛び回るようなすごい人やのに、お菓子を買うみたいな小さな選択がずっと苦手だったよね。

ひろ実 家族の好物ばかり選んできたから。「自分の好きなのを買おう」と思っても、「えっと、何を選べばいい？」ってなるのよ。

奈美 大げさなことを言うみたいやけど、自分のためにお菓子を選んだことのない人は、自分と誰かとの適切な距離も選べないと思う。自分にとっての「好き」や「心地よさ」がわかってなかったら、「私は、この距離が心地いいから、離れて暮らそう」とは考えられないもん。

ひろ実 確かにそうやね。私も小さな選択を重ねるうちに自分の心地よさの基準がわかるようになって、一人暮らしも楽しくなった気がする。

今は自分のペースで家事や仕事をし、夜のデパートやコンビニでも、のんびりと買い物を満喫してますよ（笑）。かつてお菓子選びに苦労してた私が、最近では「ニューヨークに留学しようかな」なんて考えてるんだから、人は変われるものやね。

奈美 ママだけじゃなくて、良太も変わったよ。びっくりするほどたくさん話すようになったし、入居者のお友だちに影響されたのか、いつの間にか阪神ファンになってるしね（笑）。

おばあちゃんはおばあちゃんで、「ここは、ええところよ。みんなも来たら？」とすこぶるご機嫌に過ごしてる。

ひろ実 最初のうちは、奈美と良太が毎週末、うちに来てたけど、最近は2週間に1回。それも良太がグループホームでカラオケや映画を楽しみたいから「ちょっと帰れへんわ」と。（笑）

奈美 私は、今ぐらいの距離感が、「軽やかな罪悪感」を感じられて好きかな。ママにも良太にも、いい感じで優しくできるから。ほどよい距離感が生む、ほどよい罪悪感（笑）。

今回、おばあちゃんのことで感じたのは、家で介護しても施設にお願いしても、必ず後悔するってこと。でも、それでいいんだと思う。後悔があるから次に生かせるし、ほどよい後悔は、ほどよい罪悪感と同じく人を優しくするから。

ひろ実 ママは今、2週間に一度やってくる二人のために、料理をするのがすっごく楽しいよ。昔は義務感でやってたのにね。これも、ほどよい距離感のおかげかな。

奈美 きっとそう。私たちは、離れて暮らすのが正解やったけど、家族によって正解は違うと思う。でも、どんな距離を選んだとしても、それがその人たちの正解なんよね。

ひろ実 大切なのは、自分で選ぶこと。まずは、スーパーに出かけて自分の好きなお菓子を選びましょうか。（笑）