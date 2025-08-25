²Æì¾°³ØÍ¥¾¡¤Î¹â¹»Ìîµå·è¾¡»ëÄ°Î¨¡¢²ÆìÃÏ¶è¤Ç¸Ä¿Í30.4¡ó¡¦À¤ÂÓ46.3¡ó
¡ØÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¤Î·è¾¡¤¬NHKÁí¹ç¤Ç23Æü(9:50¡Á11:54)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Í¥¾¡¤·¤¿²Æì¾°³Ø¹â¹»¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë²ÆìÃÏ¶è¤Ç¡¢¸Ä¿Í30.4¡ó¡¢À¤ÂÓ46.3¡ó¤È¤¤¤¦¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¹Ã»Ò±àµå¾ì¡áÊ¼¸Ë¡¦À¾µÜ»Ô
·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢ÆüÂç»°¹â(À¾Åìµþ)¡ß²Æì¾°³Ø(²Æì)¡£²Æì¸©Àª¤¬²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î¶½Æî¹â¹»°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£
´ØÅìÃÏ¶è¤â¡¢¸Ä¿Í8.7¡ó¡¢À¤ÂÓ15.5¡ó¤È¤¤¤¦¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¡£ÅÚÍËÆü¤È¤¤¤¦ÊüÁ÷Æü¤â¿ô»ú¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
·è¾¡¤Ï¡¢9²óÉ½¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÊÄ²ñ¼°¤Þ¤Ç¤ÏNHK E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷(11:54¡Á13:00)¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï²ÆìÃÏ¶è¤¬¸Ä¿Í29.3¡ó¡¢À¤ÂÓ43.0¡ó¡£´ØÅìÃÏ¶è¤¬¸Ä¿Í5.6¡ó¡¢À¤ÂÓ9.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
»ëÄ°Î¨¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡£
¹Ã»Ò±àµå¾ì¡áÊ¼¸Ë¡¦À¾µÜ»Ô
·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢ÆüÂç»°¹â(À¾Åìµþ)¡ß²Æì¾°³Ø(²Æì)¡£²Æì¸©Àª¤¬²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î¶½Æî¹â¹»°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£
´ØÅìÃÏ¶è¤â¡¢¸Ä¿Í8.7¡ó¡¢À¤ÂÓ15.5¡ó¤È¤¤¤¦¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¡£ÅÚÍËÆü¤È¤¤¤¦ÊüÁ÷Æü¤â¿ô»ú¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
·è¾¡¤Ï¡¢9²óÉ½¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÊÄ²ñ¼°¤Þ¤Ç¤ÏNHK E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷(11:54¡Á13:00)¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï²ÆìÃÏ¶è¤¬¸Ä¿Í29.3¡ó¡¢À¤ÂÓ43.0¡ó¡£´ØÅìÃÏ¶è¤¬¸Ä¿Í5.6¡ó¡¢À¤ÂÓ9.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
»ëÄ°Î¨¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡£