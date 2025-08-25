¸ÉÎ©»à¤òËÉ¤´¤¦¡¡¹âÎð¼Ô¤Î¸«¼é¤ê¶¨Äê¡¡Ä¹Ìî»Ô¤¬´ë¶È¤ÈÄù·ë¡¡Í¹ÊØÊª¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡Ö»Ô¤ËÄÌÊó¡×
¸ÉÎ©»à¤äÇ§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Ï25Æü¡¢¹âÎð¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤¤´ë¶È¤È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤Î¸«¼é¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî»Ô¤È¡¢ËÌ¿®ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë´§º§Áòº×»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¿®½£¡×¤Ç¤¹¡£
¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢Í¹ÊØÊª¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö»Ô¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¿®½£ÍµÈâÃ ¼ÒÄ¹
¡ÖÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤¬½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¸«¼é¤ê³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢°ÛÊÑ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ÔÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
»Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë46¤Î»ö¶È¼Ô¤È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ÆºòÇ¯ÅÙ¡¢¤³¤Î¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯ÄÌÊó¤Ç¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ÎÌ¿¤¬½õ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£