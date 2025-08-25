◇MLB フィリーズ 3-2 ナショナルズ(日本時間25日、シチズンズ・バンク・パーク)

ナショナルズ・小笠原慎之介投手が日本時間25日のフィリーズ戦にリリーフ登板。ロング起用に応え、2と2/3イニングを被安打0と好投を見せました。

この日のナショナルズ先発はジェーク・アービン投手。初回は無失点の立ち上がりとするも、2回には2アウト1、3塁のピンチを招き先制点を献上。その後も四球で満塁を招くなど乱調を見せていました。アービン投手は3回のマウンドにもあげるも、先頭からの連打や四球で1アウト満塁のピンチを招き、降板となりました。

続く2番手として起用されたのが小笠原投手。2アウトとしたところで痛恨の押し出し四球を与えるも、ピンチを最少失点で切り抜けます。さらに回またぎとなった4回には、上位打線を相手に三者凡退。5回には四球でのランナーを許すも、ヒットは許しませんでした。

6回からは3番手投手がマウンドへ。この日の小笠原投手は、2と2/3回を投げ、打者10人を相手に被安打0、奪三振2、与四球2、無失点という成績でした。なお、チームは終盤にソロHRなどで追い上げを見せるも、1点差で惜敗を喫しました。

シーズン序盤は苦しむも、徐々にメジャーの舞台への適応を感じさせている小笠原投手。7月は2度の先発で6と2/3イニングを投げ「月間防御率9.45」という数値でしたが、8月は9度のリリーフ登板で7月の倍以上となる14と2/3イニングを投げ、現時点で「月間防御率3.07」としています。