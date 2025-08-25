オルカンに月5000円「暴落を乗り越え＋30％まで回復した」49歳男性のNISA積立3年目
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、配偶者（45歳）、長女（12歳）、長男（5歳）
▼金融資産
世帯年収：本人880万円、配偶者120万円
世帯金融資産：現預金3000万円、リスク資産80万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：50万円
・仮想通貨：30万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2022年から
2022年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
投資額は「月に5000円」。時々に応じて「5000円」単位でプラスして積み立てているとのこと。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については「元本38万円→運用益込52万円」と、積み重ねがしっかりと利益を生み出している様子。
「開始時はほぼプラマイゼロかマイナスであったが、数カ月経ったあたりからプラスになり始めた。そこからは20〜30％の利益で推移していたが、途中の暴落で利益が数％まで下がった。しかし諦めず積み立てを続けてまた30％まで回復した。積立評価額（積立金額が、現在いくらになっているかを示す金額）はいつの間にか50万円程になっていた」と説明されています。
一方で、「ここ数年でも何度かテレビなどで暴落と言われるような状態になり、積立投資を続けるか悩んだ」と苦慮したこともあると言います。
マイルールとして「評価額は月に1回しか見ないようにしている」とのことです。
新NISAについては、これまで通り「つみたて投資枠で毎月コツコツ積み立てていくだけです」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
49歳・年収880万円医療従事者男性の思う積立投資のメリットは？積立投資を始めてよかった点として、「テレビ等で投資についてニュースが流れた際に、内容が分かるようになった」とコメント。
