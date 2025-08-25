SOUNDPEATSは、イヤーカフ型完全ワイヤレスイヤホン『Clip1』を発売した。価格は9,980円で、Amazonを通じて販売される。

【画像】新作のイヤーカフ型完全ワイヤレスイヤホン SOUNDPEATS『Clip1』

本製品には、大口径φ12mmチタンPVDコーティング振動板を2基の磁石で駆動する、デュアルマグネットダイナミックドライバーを搭載した。真空中で金属や化合物などを気化させ振動板表面に被膜として蒸着させるPVD技術により剛性が向上、中高域の歪みが抑えられているという。さらにデュアルマグネット化で駆動力を確保することにより、低域の力強さと重厚さの増進を図っている。

耳を挟むように装着するイヤーカフ型の本体は、音楽を聴きながら周囲の音が自然に耳に入るオープンイヤー構造。わずか5gの超軽量設計、超薄型・0.6mmニッケルチタン合金の「N-Flex Arch™ 形状記憶合金ワイヤー」は、肌に優しい液体シリコンを皮膜として使用することで、耳の形にしっかりフィットする。メガネやマスク、ヘルメットなどの干渉を受けにくいポジショニングで安定した装着感を実現した。

『Clip1』は高効率・高音質オーディオコーデック「LDAC」に対応。同じくLDAC対応のスマートフォンおよび対応音源と組み合わせることで、サンプリング周波数最大96kHz・量子化ビット数24bitという高音質で音楽を楽しめる。

一般的なステレオ音源が広がりを持った臨場感あふれるサウンドに変貌するオーディオ技術「Dolby Audio」に対応した。音場のワイドさと奥行きが広がり、楽器の音や効果音が鳴る場所の位置関係が明確になることで、ライブ音源がリアルに体験できる。

マイクに採用された風切り音を抑えて屋外でもクリアな通話を実現する「AeroVoice 風切り音低減テクノロジー」や、音漏れを効果的に防ぐ「SoundFocus 音漏れ防止設計」、装着時にイヤホンが装着された耳を識別しチャンネルを適切に再設定する「AutoSense 左右自動識別テクノロジー」など、同社が独自に開発を進める技術も複数採用されている。本体のSロゴ部とドライバー部、軸部の計3箇所にタッチセンサーを搭載し、指先に反応するエリアを広くすることで操作性向上を図っている。

連続再生時間においては、低消費電力を徹底する設計により、イヤホン単体では約8時間、充電ケースをあわせると最大約40時間の連続再生を実現。急速充電をサポートし、わずか10分の充電で2時間の再生が可能だ。

Bluetoothのマルチポイント接続に対応し、1台の『Clip1』を2台機器と同時接続が可能。パソコンとスマートフォンを並行利用しているとき両方に接続することで、パソコン側でビデオ会議が始まったとしても、スマートフォン側の音楽再生を停止しパソコンにつなぎ替えるなどの手間がかからない。

iOS／Android OS対応の専用アプリ『PeatsAudio』では、9バンドEQ、Dolby AudioやLDACコーデックのオン／オフなどの機能を利用できる。タッチ操作のアサインや音声ガイド言語の変更など、用途に応じた設定も可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）