「溢れ出す才能が開花」宮崎麗果、夫・黒木啓司＆息子の“異様にテンションバカ上がり”ダンス動画公開
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは8月24日、自身のInstagramを更新。黒木さんと息子が“異様にテンションバカ上がり”している姿を公開しました。
コメントでは、「見ていてほーんとhappyな気分になる」「ゆうざんくんダンス上手ですね。パパとダンス素敵ですね」「ダンスお上手ですね 楽しさが伝わってきます」「ゆうざんくん溢れ出す才能が開花してますねぇ リズム感もバッチリで本当に楽しそうでノリノリ 可愛いぃ」「一緒にダンスできて、パパさん嬉しそうな笑顔ですね」「NICEなパパだね！」「2人とも楽しそう」との声が寄せられました。
「見ていてほーんとhappyな気分になる」宮崎さんは「うちのボーイズはスニーカー屋さんに入ると異様にテンションバカ上がり エルメスにいる時全然テンションちがうんだけど」とつづり、1本の動画を投稿。スニーカーがずらりと並んだ店の中で、黒木さんと息子が楽しそうにダンスをしています。2人とも満面の笑みを見せており、ノリノリな様子の息子の姿がかわいらしいです。
夫婦ダンス動画も！22日には「息があってるのか、あってないのかわからない夫婦ですw」とつづり、黒木さんとダンスをしている動画を公開していた宮崎さん。仲の良さが伝わってくるだけでなく、宮崎さんのスタイルの美しさも際立っています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)