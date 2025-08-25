8·î¤À¤±¤Çº£µ¨3Ê¬¤Î1¤Î°ÂÂÇ¤¿¤¿¤½Ð¤¹ÂçË½¤ì¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬µ¬ÄêÌ¤Ã£¤â°ÂÂÇ¿ô¥Á¡¼¥àÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊÌ¤ÅþÃ£¤Ê¤¬¤é°ÂÂÇ¿ô¤Ç¥Á¡¼¥àÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¤ÏÌøÄ®Ã£¤ÈÊÂ¤ó¤Ç93°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç95°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¥Á¡¼¥àÃ±ÆÈ1°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¤â9°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î¤ÏÌÔÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£19»î¹ç½Ð¾ì¤Ç30°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢·î´ÖÂÇÎ¨¤Ï4³ä5ÎÒ¡¢16ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·î´Ö¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨¡¢°ÂÂÇ¿ô¤ò¸Ø¤ë¡£¼Â¤Ëº£µ¨Êü¤Ã¤¿°ÂÂÇ¤Î3Ê¬¤Î1¶á¤¯¤ò°ìµ¤¤Ë¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î¤Ï»Ä¤ê5»î¹ç¤Ç¡¢¸½¾õ¤Ï·î´Ö38°ÂÂÇ¥Ú¡¼¥¹¤ÇÎÌ»ºÃæ¡£Ä¾¶á¤ÎµåÃÄ¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯7·î¤ËÌøÅÄÍª´ô¤¬·î´Ö39°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë3Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Àä¹¥Ä´ËÒ¸¶Âç¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£