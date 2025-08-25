ショートアニメ『リラックマ』が、2026年4月よりテレビ放送開始されることが決定した。

2023年に20周年を迎え、2024年10月にはアニメ化が発表された「リラックマ」。今回のアニメーション制作は、『ハイキュー!!』や『怪獣8号』など数多くのアニメーション作品を手がけてきたProduction I.Gが担当。さらに主題歌は、自身もリラックマファンであるという幾田りらの書き下ろし新曲「stay with me」に決定している。

あわせて、Production I.G描き下ろしのティザービジュアルも公開。「一緒ならどこへでもリラックマと、ひろがる毎日」というコピーが配置されており、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマの姿が描かれている。

監督を務めるのは、『北極百貨店のコンシェルジュさん』の板津匡覧と『WORKING!!!』の鎌倉由実。キャラクターデザインは『北極百貨店のコンシェルジュさん』の森田千誉が担当する。（文＝リアルサウンド編集部）