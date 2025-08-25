´ØÀ¾Ä«¤Î´é¡Ø¤ª¤ÏÄ«¡ÙÌ¾Êª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤ª¤ÂÀ¤¯¤ó¤¬Àµ¼°¡È²þÌ¾¡É¡¡´ØÀ¾Ä«¤Î´é¡¡Ëå¤Î¤á¤¶¤á¤Á¤ã¤ó¤â
¡¡Âçºå¡¦ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï25Æü¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°5¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤ª¤¤¿¡×¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÈäÏª¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¡Ö¤ª¤ÂÀ¡×¤«¤é¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¡Ö¤ª¤¤¿¡×¤Ø¤Î¡È²þÌ¾¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡© ¡Ø¤ª¤ÏÄ«¡Ù¤á¤¶¤á¤Á¤ã¤ó¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¤ª¤ÂÀ¤¯¤ó¤Ï¡¢1981Ç¯3·î¤«¤é45Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯´ØÀ¾¤ÎÄ«¤Î´é¡£¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ï¡ÖÄ«¤ª¤ÂÀ¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¤¿¡×¤Ë²þ¤á¤é¤ì¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ëå¤Î¡ÖÄ«¤á¤¶¤á¡×¤â¡¢¤Ò¤é¤¬¤¬¤Ê¤Î¡Ö¤á¤¶¤á¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¡£´ØÀ¾¤«¤éÁ´¹ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ÎÄ«¤Ø¸µµ¤¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¤ª¤¤¿
Ç¯Îð¡§±Ê±ó¤Î8ºÐ¡Ê¤á¤¶¤á¤Î·»¡Ë
·ì±Õ·¿¡§¤ó¡Á²¿·¿¤ä¤í¡©¡©¡©
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¡§¤ª¤¨¤«¤
¤¹¤¤Ê¤¿¤Ù¤â¤Î¡§¤¿¤³¤ä¤
»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÌ´¡§Á´¹ñÀ©ÇÆ¡£´ØÀ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¡¢¤¤¤ä¡¢À¤³¦¤Ë¤Ï¤Ð¤¿¤¤¿¤¤¡ª
³§¤µ¤ó¤Ë¤Ò¤È¤³¤È
¤³¤ì¤«¤é¤â´ØÀ¾¤ÎÄ«¤Ë¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¡Ö¸µµ¤¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÊÄ«¤Í¤Ü¤¦¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡¦¡¦¡¦¡£¡Ë
¢£¤á¤¶¤á
Ç¯Îð¡§±Ê±ó¤Î6ºÐ¡Ê¤ª¤¤¿¤ÎËå¡Ë
·ì±Õ·¿¡§ÃÎ¤é¤Ê¡Á¤¤¡¦¡¦¡¦¡£
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹
¤¹¤¤Ê¤¿¤Ù¤â¤Î¡§¤À¤¤¤Õ¤¯
»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÌ´¡§¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡ª¡ª
³§¤µ¤ó¤Ë¤Ò¤È¤³¤È¡§¥¥å¡¼¥È¤Ç¥×¥ê¥Æ¥£¤Ê¤á¤¶¤á¤Ç¡Á¤¹¡ª¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ß¤è¤Ã¤«¤Ê¢ö
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡© ¡Ø¤ª¤ÏÄ«¡Ù¤á¤¶¤á¤Á¤ã¤ó¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¤ª¤ÂÀ¤¯¤ó¤Ï¡¢1981Ç¯3·î¤«¤é45Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯´ØÀ¾¤ÎÄ«¤Î´é¡£¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ï¡ÖÄ«¤ª¤ÂÀ¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¤¿¡×¤Ë²þ¤á¤é¤ì¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¡£´ØÀ¾¤«¤éÁ´¹ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ÎÄ«¤Ø¸µµ¤¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¤ª¤¤¿
Ç¯Îð¡§±Ê±ó¤Î8ºÐ¡Ê¤á¤¶¤á¤Î·»¡Ë
·ì±Õ·¿¡§¤ó¡Á²¿·¿¤ä¤í¡©¡©¡©
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¡§¤ª¤¨¤«¤
¤¹¤¤Ê¤¿¤Ù¤â¤Î¡§¤¿¤³¤ä¤
»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÌ´¡§Á´¹ñÀ©ÇÆ¡£´ØÀ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¡¢¤¤¤ä¡¢À¤³¦¤Ë¤Ï¤Ð¤¿¤¤¿¤¤¡ª
³§¤µ¤ó¤Ë¤Ò¤È¤³¤È
¤³¤ì¤«¤é¤â´ØÀ¾¤ÎÄ«¤Ë¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¡Ö¸µµ¤¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÊÄ«¤Í¤Ü¤¦¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡¦¡¦¡¦¡£¡Ë
¢£¤á¤¶¤á
Ç¯Îð¡§±Ê±ó¤Î6ºÐ¡Ê¤ª¤¤¿¤ÎËå¡Ë
·ì±Õ·¿¡§ÃÎ¤é¤Ê¡Á¤¤¡¦¡¦¡¦¡£
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹
¤¹¤¤Ê¤¿¤Ù¤â¤Î¡§¤À¤¤¤Õ¤¯
»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÌ´¡§¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡ª¡ª
³§¤µ¤ó¤Ë¤Ò¤È¤³¤È¡§¥¥å¡¼¥È¤Ç¥×¥ê¥Æ¥£¤Ê¤á¤¶¤á¤Ç¡Á¤¹¡ª¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ß¤è¤Ã¤«¤Ê¢ö