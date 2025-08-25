¡Ö¥Ü¥ó¡¢¥Ü¥ó¡×¤ÈÇúÈ¯²»¤â ½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Ç7Åï¾Æ¤¤¤¿¤« 76ºÐÃËÀ¤ä¤±¤É Ìó8»þ´Ö¸å¤ËÄÃ²Ð¡áÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¡Ú¾ÜÊó¡Û
8·î24ÆüÌë¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ç½»Âð3ÅïÁ´¾Æ¤ò´Þ¤à7Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¸µ¤Î²È¤Ë½»¤à76ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ã¿ÀÃ«½¤Æó¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡ä ¡Ö²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿À¶¿å¶è¤Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¾å¶õ¤«¤é¸«¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ê½»Âð¤¬Ì©½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡ãÇúÈ¯²»¡ä¡Ö¥Ü¥ó¡¢¥Ü¥ó¡×
24Æü¸á¸å10»þÈ¾º¢¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶èÀ¶¿åÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡ÖÂç¤¤Ê²Ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á½ê¤Î½»Ì±¤«¤é·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌó8»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î½»Âð¤ò´Þ¤à3Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ã¤·¤¤±ê¤Ë¤è¤ê¼þÊÕ¤Î½»Âð¤Ë¤â±ä¾Æ¤·¡¢7Åï¤ò¾Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¸µ¤Î²È¤Ë1¿Í¤ÇÊë¤é¤¹ÃËÀ¡Ê76¡Ë¤¬´é¤ä¼ó¡¢ÏÓ¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð¤Î½Ð¤¿¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£