TWICE¡¦MINA¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Þ¤È¤¤½Ê½÷¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡¡¡Ø¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡ÙÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì
¡¡Â¿¹ñÀÒ9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤ÎMINA¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ø¥Ì¥á¥í¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦¡ÊNumero TOKYO¡Ë¡Ù10·î¹æ¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡ËÄÌ¾ïÈÇ¥«¥Ð¡¼¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢½Ê½÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú»æÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ëMINA
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿MINA¡£Á´6¥Ú¡¼¥¸¤Î¥«¥Ð¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î2025-26Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ëÄø¤ËÈþ¤·¤¤¸½Âå¤Î¥ß¥å¡¼¥º¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿·»þÂå¤Î½Ê½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¾å¼Á¤ÇÍ¥¤·¤¤¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥Ë¥Ã¥È¤Ï¥Ó¡¼¥Ë¡¼¤Ç¥Ï¥º¤·¡¢Í·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯ºÝÎ©¤¿¤»¤¿¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤ÏÈà½÷¤ÎÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¤Ë±Ç¤¨¤ë¡£
¡¡Èþ¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ëMINAÎ®½Ê½÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
