「元旦那の暴力から逃げるときは苦労した…」経験者が語るDV男の実態にゾッ… 必要なのは「心から助けてくれる人」の存在【作者に聞く】

「元旦那の暴力から逃げるときは苦労した…」経験者が語るDV男の実態にゾッ… 必要なのは「心から助けてくれる人」の存在【作者に聞く】