¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛÄÕ½Å¤Þ¤¿¥Ü¥³¤é¤ì¤ë¡¡°ÛÎã¤ÎÂç²Ï¼ç¿Í¸ø¡¡¡ÖÆÉÇä¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¡¡£²£´Æü¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè£³£²²ó¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬Ä¹²°¤Î½»Ì±¤«¤é²¥¤ë½³¤ë¤Îà½¸ÃÄ¥ê¥ó¥Áá¤ò¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡Å·ÌÀ£¶¡Ê£±£·£¸£¶¡Ë¡Á£·Ç¯¡¢Î®ÄÌ¤¬ÂÚ¤ê¹âÆ¤¹¤ë¥³¥áÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½¡£Âçºä¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿½îÌ±¤Ë¤è¤ëÊÆÌä²°¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ÎÇÈ¤¬¹¾¸Í¤ËµÚ¤Ö¡£ÄÕ½Å¤È¿Æ¤·¤¤¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤éÄ¹²°½°¤â»¦µ¤Î©¤Á¡¢·èµ¯¤·¤¿¡£ÄÕ½Å¤Ï¶á¤¯¡Ö¤ªµß¤¤ÊÆ¡×¤¬½Ð¤ë¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·²óÈò¤ò¿Þ¤ë¡£¤ªµß¤¤ÊÆÇÛµë¤ÏÏ·Ãæ¤òÂà¤¤¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ÎÈ¯°Æ¤À¤¬¡¢ÄÕ½Å¤Ï¡Ö°ú¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤í¡¢ÅÄ¾Â¤Î¸¤¤¬¡ª¡×¤È²¥¤é¤ì¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤à¡£
¡¡¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡ÖÊÆ¤¬½Ð¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ëÄÕ½Å¤ËÄ¹²°½»Ì±¤¿¤Á¤Ï¥¥Ã¥¯¤Î±«Íò¡£À©»ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¿·Ç·½õ¤â¡¢¥³¥áÌäÂê¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤µ¤ÈÍø¸¢¤Î¹½¿Þ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¡¢ÅÄ¾Â¤¬ÌäÂê¤Îº¬¸»¤À¤È¤Ê¤¸¤ë¡£¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¤½¤Î¸å¡¢ÄÕ½Å¤Îµ¡Å¾¤ÇÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤Ïµ¯¤³¤é¤º¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Öµ×¡¹¤ËÄÕ½Å¥ê¥ó¥Á¥·¡¼¥ó¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£ÄÕ½Å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢°é¤Æ¤Î¿Æ¤ÎµÈ¸¶½÷Ïº²°Äâ¼ç¡¦½Ù²Ï²°»Ô±¦±ÒÌç¡Ê¹â¶¶¹î¼Â¡Ë¤«¤éÅ´·ýÀ©ºÛ¤ä³¬ÃÊÆÍ¤Íî¤È¤·¡¢¤¿¤ëµÍ¤á¤Ê¤É¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯½ÐÈÇ¶È¤ÇÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤Æ¤âË½ÎÏ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¡¢Àï¹ñÉð¾¤äËëËö»Ö»Î¤é±ÑÍº¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤·¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Ü¥³¤é¤ì¤ëÄÕ½Å¤Ï°ÛÎã¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥ó¥Á¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬¤ªµß¤¤ÊÆ¤Î¡ÖÊóÆ»¡×¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥áÌäÂê¤ò¼ý¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À±Æ¶ÁÎÏ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¾Â¤Ï¤ªµß¤¤ÊÆÇÛµë¤ò¹Í¤¨¤¿¡£Â¦¶á¤Î»°±º¡Ê¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ë¤¬¹ðÃÎ¤Î¤¿¤á¡¢ÄÕ½Å¤Ë¡Öºþ¤êÊª¡×¤òÍê¤à¡£¤½¤ì¤ÏÆü¤´¤íÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿²«É½»æ¤Ê¤É¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆÉÇä¡×¤È¾Î¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£´¤ÈÇ¤Î¤è¤¦¤Ê°õºþÊª¤ò¡¢¸½ºß¤Ç¤¤¤¦¿·Ê¹¹æ³°¤Î¤è¤¦¤ËÇÛ¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÆâÍÆ¤òÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤À¡£
¡¡ÆÉÇä¤ÏÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤ò¤¢¤ª¤ëÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤ªµß¤¤ÊÆ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÄÃ¤á¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£ÄÕ½Å¤é¤Ï¤½¤ì¤òºþ¤Ã¤Æ¤Ð¤é¤Þ¤¤¤¿¤¬¡¢´Î¿´¤Î¥³¥á¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÅÄ¾Â¤ËÂå¤ï¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤Î¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤¬ÆóËçÀå¤ò»È¤¤¡¢¥³¥á¤òÁ÷¤ë¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Î¼¹¤¢¤ëÅÄ¾Â¤ò¿®ÍÑ¤»¤º¤ËÎ¢ÀÚ¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÕ½Å¤é½ÐÈÇ¶È¼Ô¤Î´ó¤ê¹ç¤¤¤Ç¤Ï¡ÖÆÉÇä¡×¤¬Ï¢¸Æ¤µ¤ì¤¿¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ï¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÂê¹æ¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¡ØÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÇä¤ë¡Ù´¤ÈÇ¤ÎÈÎÇäÊý¼°¤ËÍ³Íè¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÄÕ½Å¤Î»þÂå¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£