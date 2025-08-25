ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、25日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演。高校球児に大谷翔平投手（31）の規律正しさを学ぶようにアドバイスした。

番組では日本の高校球児が選ぶプロ野球選手トップ3のアンケート結果を紹介。2位はソフトバンクの今宮健太で、1位と3位はクイズ形式でロバーツ監督が答える形となった。指揮官は「（佐々木）朗希が1位で、翔平が3位かな」と予想。大谷の3位は正解だったが、1位はカブスの鈴木誠也だった。

このアンケート結果に指揮官は「おー、誠也。本当に？誠也なんだ」と驚いた様子で話した。それでも「分かるよ。誠也はいい選手で、いい打者だ。いい外野手だし、私も誠也は好きだ」と話した。

大谷については、自軍の選手ということもあってか「誠也はシカゴで知られているけど、翔平がNo.1。世界中のみんなが翔平のことを大好き」と笑顔で話した。高校球児に向けて「翔平のスイングを真似するのは難しいと思う」としつつ「翔平の勤勉さは本当に驚くべきもの。彼はとても集中している。内野手、外野手、投手、野手を問わず、翔平の規律正しい努力はお手本になると思う。翔平はこれまで見てきた中で最も自制心がある選手だ」と誇らしげに語った。