七海ひろきが、2025年5月10日に開催された＜One-man LIVE773 “Crystal”＞東京公演のBlu-rayを10月22日にリリースすることを発表し、ジャケット写真を公開した。

本作は、2025年5月10日に東京・新ニッショーホールで開催された＜One-man LIVE773 “Crystal”＞公演の本編＆アンコールの模様を収録。迫力のパフォーマンスや会場の熱気、MCまで余すことなく堪能できる内容となっている。

また、特典映像では“オンリー七海ひろきアングルVer.”も収録。ライブを別視点で楽しめるファンにはたまらない映像が収録されているとのこと。法人別オリジナル特典に加え、7seas+ファンクラブ限定盤の発売も決定。限定盤には全36ページのフォトブックおよびアクリルスタンド2種セットが付属するのでこちらもぜひチェックしてほしい。

さらに11月30日には本作のリリース記念イベントの開催も決定している。『LIVE Blu-ray「One-man LIVE773 “Crystal”」』収録楽曲の中から厳選した5曲を七海ひろきのトークも交えながら一緒に鑑賞できる企画が予定されているとのことだ。

◾️『LIVE Blu-ray「One-man LIVE773 “Crystal”」』

2025年10月22日（水）発売

予約：https://773.lnk.to/LIVE-Crystal_BD

\8,250（税込）/KIXM-636 ◆Blu-ray収録内容

ライブ本編

01 Not Over

02 SASSOU

03 林檎の花

04 It’s My Soul

05 Magic of Love

06 アルデンテ

07 Dearest

08 夜の隨

09 DAYLIGHT

10 曖昧

11 花に嵐

12 Knock down night

13 THE CHASER

14 Skyward



ENCORE

01 BuZZ

02 Starting Over

03 START!!



◆特典映像

「One-man LIVE773 “Crystal”」 オンリー七海ひろきアングルVer. ○7seas+ファンクラブ限定盤

限定盤内容

「One-man LIVE773 “Crystal”」

・Blu-ray (2025.5.10東京・新ニッショーホール公演)

・フォトブック (B5サイズ/全36ページ)

・アクリルスタンド2種セット (A5サイズ/衣装2ポーズセット)



価格：\11,770（税込）

※Blu-rayは市販商品と同一内容となります。

※キンクリ堂のオリジナル特典は対象外となります。

※7seas+ファンクラブ限定盤の詳細・ご注文は、7seas+へログイン後「GOODS」よりご確認ください。

https://7seasplus-fc.com/ ◆法人別オリジナル特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・アニメイト（一部店舗除く）/ アニメイト通販：L判ブロマイド

・HMV（一部店舗除く）HMV&BOOKS online：L判ブロマイド

・ゲーマーズ（一部店舗除く）/ゲーマーズ通販：L判ブロマイド

・とらのあな（通販含む / 池袋店はご予約のみの場合あり）：L判ブロマイド

・楽天ブックス：A4クリアファイル

・キンクリ堂：L判ブロマイド＆57mm缶バッジ ◆リリースイベント開催決定

2025年11月30日（日）場所：都内某所（各回140名ご招待予定）

《一部》OPEN 12:15/START13:00

《二部》OPEN 14:45/START15:30 内容：

七海ひろきと一緒にプチ鑑賞会

※LIVE Blu-ray「One-man LIVE773 “Crystal”」収録楽曲の中から厳選した5曲を、七海ひろきのトークも交えながら皆さんで一緒に鑑賞

※本人登壇後、7seas+会員のみお見送り会を実施。 詳細：

https://nanamihiroki-artist.com/news/2025/0825_03.html