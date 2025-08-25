イスラエル軍の空爆を受けて上空に立ち上る煙＝２４日、イエメン首都サヌア/Mohammed Huwais/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）イスラエル軍は２４日、イランの支援を受けるイエメンの反政府武装組織フーシが新型のミサイルをイスラエルに向けて発射したことを受け、イエメンを空爆した。

イスラエル軍によると、標的は大統領宮殿のある軍事施設のほか、発電所２カ所と燃料貯蔵施設だった。フーシ系メディアは、保健省の発表として、首都サヌアでの攻撃で、少なくとも４人が死亡し、６７人が負傷したと伝えた。

イスラエル国防軍（ＩＤＦ）は「今回の空爆は、フーシのテロ政権によるイスラエルとその市民への度重なる攻撃への報復として行った」と述べた。空軍当局者によれば、空爆には戦闘機１０機以上が参加し、最も遠い目標はイスラエルから約２０００キロ離れていたという。

イスラエルのカッツ国防相は声明で、フーシがイスラエルに向けてミサイルを撃てば、その代償は何倍にもなると述べた。

イスラエルのネタニヤフ首相は、今回の攻撃について、イスラエルの「強さと決意」を示すものだとし、「フーシのテロ政権は、イスラエルに対する侵略行為に対して非常に重い代償を払うことになる」と警告した。

フーシ幹部は、パレスチナ自治区ガザ地区の人々を支援し続け、侵略が終結して、封鎖が解かれ、ガザの人々の飢餓が終わるまで後退しないと述べた。

イランの最高指導者ハメネイ師もＳＮＳ「Ｘ」で「イエメンの勇敢な人々が行っていることは正しい行動だ」と称賛した。

今回の空爆は、フーシが２２日にイスラエルへミサイルを撃ち込んだことを受けたもの。イスラエル空軍当局者によると、フーシのミサイルに複数の子弾が初めて搭載され、着弾時に爆発する仕組みだったという。