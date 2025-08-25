◇MLB ドジャース 8-2 パドレス(日本時間25日、ペトコ・パーク)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、ナ・リーグ西地区で首位争いをするパドレスとの直接対決に大きく勝ち越し、地区優勝にむけて前向きな言葉を発しました。

ドジャースはここまでナ・リーグ西地区の首位をひた走ってきましたが、2位のパドレスとの3連戦に臨み2連敗。前日の敗戦でついに首位陥落していました。そしてこの日は先発・山本由伸投手が好投し、打線はフレディ・フリーマン選手や大谷翔平選手に本塁打が飛び出すなど投打がかみ合い勝利。ドジャースはパドレスと同率首位に並びました。

ロバーツ監督はこの勝利について「非常に大きい。シーズンの直接対戦成績でも勝ち越している。相手はきょうに向けて勢いがあったが、我々はシリーズを拾い、順位を並びに戻すことができたのは良いことだ。ヤマ(山本投手)も本当に良かった。必要な投球をしてくれたし、援護が入ったのも良かった」と話しました。

そしてドジャースは、このカードこそ1勝2敗でしたが、パドレスとの直接対決全体で見れば9勝4敗と大きく勝ち越しています。これにより最終的に同率で並んだとしてもドジャースが地区優勝をつかみます。ロバーツ監督はその結果に対し「やるべきことをやったと思っている」と満足を示し、続けて「タイブレークの観点でも大きいが、彼らとの対戦はこれで終わりだ。きょうの我々の応答には手応えがある。すぐにページをめくって、次はポストシーズン、ペナント争いの相手と対戦する。彼らはハングリーで勢いがある。明日はハンター・グリーン投手と当たるので、準備して臨む」と意気込みを語りました。